Científicos españoles consiguen crear por primera vez embriones de lince ibérico mediante fecundación 'in vitro'

Investigadores de la Facultad de Veterinaria de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) y del Museo Nacional de Ciencias Naturales (MNCN) del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) han logrado un hito científico: producir embriones de lince ibérico en el laboratorio gracias a la fecundación 'in vitro'. El logro, recogido en la revista científica Theriogenology Wild, muestra por primera vez la posibilidad de generar embriones de esta especie tras fecundar 'in vitro' células reproductoras de hembras fallecidas en accidentes con espermatozoides criopreservados en el biobanco del lince.

Especie endémica de la península ibérica, el lince fue considerado en 2002 el felino más amenazado del planeta por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) tras contabilizarse menos de 100 ejemplares en libertad. Sin embargo, los programas de conservación, cría y reintroducción llevados a cabo en las últimas décadas, junto a los estudios genéticos, reproductivos y sanitarios, han sido todo un éxito y en 2024 se contaron más de 2.000 animales en libertad. La especie pasaba de ser considerada en peligro crítico de extinción a "vulnerable" por parte de la UICN.

Embriones de lince ibérico producidos in vitro. UCM/CSIC

La diversidad genética, reto pendiente Uno de los grandes retos para la especie es, no obstante, la pérdida de diversidad genética, que redunda en más enfermedades y una menor capacidad reproductiva. Los investigadores creen que la reproducción asistida ayudaría a superar esta dificultad. "Nuestra investigación aporta opciones nuevas al programa de conservación del lince porque hace posible la reproducción de animales que no han tenido esa oportunidad, por ejemplo, porque mueren prematuramente o porque tienen problemas de comportamiento y no se aparean", señala Eduardo Roldán, investigador del CSIC en el MNCN. Récord histórico de linces ibéricos en 2024, con 2.401 ejemplares, un 19% más que el año anterior La investigación partió de los ovarios rescatados de hembras fallecidas en accidentes, que se transportaron refrigerados desde los Centros de Recuperación de Fauna Silvestre al laboratorio para obtener la maduración de los ovocitos en condiciones controladas. Los investigadores consiguieron fecundar estos ovocitos y así generar embriones que fueron criopreservados mediante vitrificación, y que actualmente están almacenados en el biobanco del lince ibérico del MNCN. ““