Especial de 'Tablero Deportivo' de RNE para retransmitir el España-Austria del Mundial junto a la afición

La selección española juega este jueves ante Austria los dieciseisavos de final del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá en el Estadio Los Ángeles Inglewood a las 21:00 horas. Un partido decisivo que podrá seguirse en un especial de ‘Tablero Deportivo’ desde las 20:00 horas.

Con motivo de esta trascendental eliminatoria, el programa deportivo de RNE dirigido y presentado por Miguel Ángel Méndez y Silvia Verde deja la Casa de la Radio en Prado del Rey para acercar a la selección española a la afición, el “jugador número 12” de España y el alma del equipo que dirige Luis de la Fuente.

El programa mundialista de este jueves de ‘Tablero Deportivo’ se desplazará hasta el Parque de Bomberos de Parla, ciudad del sur de Madrid. Los oyentes podrán descubrir cómo se viven los partidos de España en el día a día de aquellos profesionales que están al pie de cañón durante 24 horas los 365 días del año.

Si España logra el triunfo ante los austriacos y pasa la siguiente ronda, los octavos de final, donde se mediría a Portugal o Croacia, ‘Tablero Deportivo’ seguirá llevando los duelos de la selección a sus oyentes desde diferentes lugares hasta que acabe su camino en el Mundial. El próximo destino sería un Hospital de la Comunidad de Madrid.

Y después, si La Roja continúa en la cita mundialista, serán el público de ‘Tablero Deportivo’ el encargado de elegir el siguiente destino donde se emitirá, en cuartos de final, entre varias opciones que el programa dará a elegir en sus redes sociales.