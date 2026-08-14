'Tablero Deportivo' regresa a RNE con el comienzo de LaLiga para seguir creciendo en la nueva temporada

El 15 de agosto vuelve ‘Tablero Deportivo’, el programa deportivo de Radio Nacional de España que afronta la temporada 2026-2027 con nuevos impulsos para seguir consolidando los buenos datos logrados en el último EGM. Al equipo integrado por Miguel Ángel Méndez, Silvia Verde y Juan Manuel Pérez-Noya se suma el periodista deportivo Pablo López.

El programa de RNE adelanta su horario, como el año pasado, para ofrecer en directo el primer partido de los sábados y los domingos. Además, se prolonga hasta medianoche, para ofrecer el análisis más completo de la jornada con la tertulia y escuchar a los protagonistas.

Y en esta temporada, como novedad, la última hora de ‘Tablero deportivo’, dedicado a la tertulia, estará disponible de forma independiente en formato podcast en RNE Audio y en las principales plataformas de podcast. Una oportunidad para que la audiencia y la afición puedan disfrutar bajo demanda, en cualquier momento y cualquier dispositivo, del mejor análisis, debate y opinión sobre la actualidad deportiva.

‘Tablero deportivo’, referencia radiofónica cada fin de semana El espacio seguirá contando con reconocidos nombres del periodismo deportivo que aportan análisis, experiencia y pluralidad informativa. En el equipo de comentaristas se mantienen nombres como Mista, Andrés Palop y Amavisca, entre otros, además de sumar nuevas voces como la de Víctor Fonseca, fisioterapeuta con más de 15 años de experiencia en el fútbol profesional en equipos de élite europea como el Real Madrid. La mesa de análisis del programa recibe a periodistas reconocidos, como Carlos Carpio, Luis Villarejo, Jéssica Figueroa o Rodrigo Errasti, que se unen a profesionales de RNE como Antonio Muelas, Germán García o Silvia Barba. Este fin de semana el programa arranca la temporada con el Alavés – Getafe, partido que abre la primera jornada de LaLiga Ea Sports el sábado, y al que le seguirá el Sevilla – Rayo Vallecano. Racing Club – Villarreal, Espanyol – Levante y Celta – Osasuna serán los encuentros que se disputen el domingo y que también se retransmitirán en ‘Tablero Deportivo’. La cobertura no se quedará únicamente en la máxima categoría ya que LaLiga Hypermotion será también protagonista con todos los equipos de segunda división, también desde el sábado 15 de agosto. Asimismo, RNE y ‘Tablero Deportivo’ apuestan un año más por una amplia cobertura informativa de las competiciones europeas. El programa retransmitirá los partidos de los equipos españoles que participan tanto en la Champions League como en la UEFA Europa League y la UEFA Conference League. De esta manera, las emisiones de ‘Tablero Deportivo’ en semana de competición europea abarcarán de martes a jueves, también en directo a través de la plataforma RNE Audio. Y para continuar la trayectoria del curso pasado, el programa refuerza su apuesta polideportiva para ofrecer información y más retransmisiones de baloncesto, ciclismo, tenis, atletismo o motor, entre otros. Una ambiciosa apuesta de servicio público de RNE Deportes para acercar toda la información deportiva a los oyentes, a través de una cobertura completa y cercana.