El programa de La 2 'En lengua de signos' y el periodista Pablo Mingote, de RNE, Antenas de Plata 2026

El programa ‘En lengua de signos’ y el periodista de RNE Pablo Mingote han sido reconocidos con las Antenas de Plata 2026 que otorga la Federación de Asociaciones de Radio y Televisión de Madrid, en las categorías de Televisión y Radio respectivamente. Las Antenas de Plata llevan 32 años premiando a los profesionales más destacados de radio y televisión.

El periodista y profesor Pablo Mingote es editor del área de Informativos de Madrid en Radio Nacional y Radio 5. Tiene una larga trayectoria en la Corporación, que incluye RNE, RTVE.es y redes sociales de RTVE.

‘En lengua de signos’, presentado por Paloma Soroa y dirigido por Lola Hernández, es un espacio inclusivo y accesible a las personas sordas con contenidos de actualidad sobre tecnologías, arte y cultura inclusivos e historias de superación. Un recorrido semanal que satisface la demanda de información de la audiencia con discapacidad al tiempo que trata de eliminar los prejuicios que existen en torno a este colectivo. Se emite los sábados a las 09:30 horas en La 2.

También han sido premiados en esta edición de las Antenas de Plata, en la categoría de Radio Inforradio-Universidad Complutense; Patricia Fernández (Onda Madrid); Jorge Granullaque (Onda Cero); Roberto Torija (Cadena SER); y Pilar García de la Granja, (COPE). En Televisión han sido reconocidos Ricardo Reyes (Deportes Cuatro); Manuel Salas (TRECE); Carmen Corazzini (Telecinco); Dani Mateo (laSexta); Antonio Naranjo (Telemadrid), y Pepa Romero (Antena 3).

La entrega de la XXXII edición de los Premios Antena de Plata tendrá lugar el jueves 11 de junio a las 19:00 horas en el claustro de Nuestra Señora de Valverde (Centro Cultural Montecarmelo).