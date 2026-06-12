'En lengua de signos' y Pablo Mingote recogen sus Antenas de Plata 2026

El programa de La 2 ‘En lengua de signos’ y el periodista de RNE Pablo Mingote han recogido este jueves sus Antenas de Plata 2026 en las categorías de Televisión y Radio. Estos galardones, que este año han celebrado su XXXII edición, los concede la Asociación de Profesionales de Radio y Televisión de Madrid a los profesionales más destacados de radio y televisión.

Los galardones se han entregado en el claustro de Nuestra Señora de Valverde (Centro Sociocultural Montecarmelo de Madrid), en un acto presentado por la periodista de RTVE Ana Belén Roy.

‘En lengua de signos’, presentado por Paloma Soroa y Manuel Colinas, y dirigido por Ana Marín Olmedo, es un espacio inclusivo y accesible a las personas sordas con contenidos de actualidad sobre tecnologías, arte y cultura inclusivos e historias de superación. Un recorrido semanal que satisface la demanda de información de la audiencia con discapacidad al tiempo que trata de eliminar los prejuicios que existen en torno a este colectivo. Se emite los sábados a las 09:30 horas en La 2.

El periodista y profesor Pablo Mingote es editor del área de Informativos de Madrid en Radio Nacional y Radio 5. Tiene una larga trayectoria en la Corporación, que incluye RNE, RTVE.es y redes sociales de RTVE.

Acto de Entrega Antenas de Plata 2026 celebrado en en el claustro de Nuestra Señora de Valverde (Centro Sociocultural Montecarmelo de Madrid)

También han sido premiados en esta edición de las Antenas de Plata, en la categoría de Radio Inforradio-Universidad Complutense; Patricia Fernández (Onda Madrid); Jorge Granullaque (Onda Cero); Roberto Torija (Cadena SER); y Pilar García de la Granja, (COPE). En Televisión han sido reconocidos Ricardo Reyes (Deportes Cuatro); Manuel Salas (TRECE); Carmen Corazzini (Telecinco); Dani Mateo (laSexta); Antonio Naranjo (Telemadrid), y Pepa Romero (Antena 3).