La 2Cat, galardonada en los Premios Ràdio Associació

RTVE Cataluña ha sido una de las protagonistas de los 26º Premios Ràdio Associació, con diversos reconocimientos que ponen en valor su compromiso con la lengua, la calidad de los contenidos y la innovación sonora.

El jurado ha otorgado el galardón audiovisual '1924' a La 2Cat, el canal en catalán de RTVE, impulsado desde el centro de producción de RTVE Cataluña. El premio reconoce un proyecto que tiene como objetivo reforzar la presencia del catalán en el ámbito audiovisual y conectar con nuevos públicos desde una mirada contemporánea.

En el ámbito profesional, la periodista Pilar Sampietro ha recibido una Mención de Honor por una trayectoria de más de cuatro décadas vinculada a Ràdio 4, con espacios también en Radio 3, con una aportación destacada en el ámbito de la cultura y el medio ambiente. Su trabajo, especialmente a través de programas como 'Mediterráneo', 'Vida verde' y 'Emergencia Climática', ha contribuido a construir un relato radiofónico riguroso y sensible en torno a la biodiversidad y los grandes retos globales.

Pilar Sampietro JOSEP ECHABURU RTVE/JOSEP ECHABURU

Además, Ràdio 4 consolida su presencia entre los proyectos más destacados con varias candidaturas finalistas. En la categoría de Innovación, 'La barrera del sonido' propone nuevas formas de relación con el lenguaje sonoro, mientras que, en el apartado de Pódcast, 'Escolta Poblet' destaca por su calidad narrativa e inmersiva, conectando patrimonio y contemporaneidad a través del sonido.

Estos reconocimientos llegan en un momento de fuerte impulso de la radio en catalán y refuerzan el papel de RTVE Cataluña como agente activo en la creación de contenidos de calidad, tanto en el ámbito radiofónico como audiovisual.

Los ganadores del resto de categorías se darán a conocer el próximo 21 de mayo en Barcelona, en la gala de los Premios Ràdio Associació.