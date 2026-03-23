RTVE recibe el premio 'Amigo del autismo' 2026

La Junta Directiva de Autismo España ha decidido premiar a RTVE con el galardón ‘Amigo del autismo’ 2026 por su labor comprometida con las personas autistas y sus familiares durante años. El premio subraya de forma especial la implicación de los equipos de los programas de La 2 ‘La aventura del saber’ y ‘De seda y hierro’.

El director corporativo de RTVE, Eduardo Fernández Palomares, ha recogido el galardón en el Congreso de los Diputados de manos de Jesús Molina, estudiante 2º curso del grado medio ‘Vídeo Disc-Jockey y Sonido’.

Los dos programas de RTVE han sido distinguidos por la Confederación Autismo España por su contribución a “dar visibilidad y avanzar hacia una sociedad más justa y respetuosa con la diversidad, en la que las personas autistas puedan disfrutar en igualdad de condiciones.”

Eduardo Fernández Palomares recoge el galardón en el Congreso de los Diputados RTVE

‘La aventura del saber’ es uno de los espacios más veteranos de RTVE. Ofrece divulgación y formación a través de las historias del alumnado, los docentes y las familias en formato de entrevista y reportaje en profundidad. ‘De seda y hierro’ nos acerca a los testimonios en primera persona de quienes se enfrentan a retos diarios, en compañía de sus allegados, cuidadores y otros profesionales.

El Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo ha sido el marco escogido para celebrar la entrega de premios. También han obtenido reconocimiento los grupos mediáticos Atresmedia y Mediaset, la Guardia Civil, la Fundación Mapfre y uno de los fundadores de la Confederación Autismo España, Manuel Nevado, por su trayectoria.