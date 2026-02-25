'Aquí hay trabajo', Premio Comunica con Conciencia 2025 de la Fundación Secretariado Gitano

‘Aquí hay trabajo’, programa de servicio público e información laboral de La 2, dirigido y presentado por Antolín Romero junto a María José Molina, recibió este martes el Premio a la comunicación Comunica con Conciencia 2025 de la Fundación Secretariado Gitano. Según el fallo del jurado, el espacio impulsa “una comunicación responsable y transformadora que visibiliza, valora y dignifica el talento de las personas gitanas en su acceso al empleo”. ‘Aquí hay trabajo’ se emite de lunes a viernes a las 09:30 horas en La 2 y RTVE Play.

Los presentadores fueron los encargados de recoger ayer el galardón, en un acto celebrado en el Espacio Bertelsmann de Madrid, de manos de José Manuel González, director general de Servimedia; la artista María Terremoto; y Julián del Olmo, miembro del Patronato de la Fundación Secretariado Gitano.

Foto de familia de los premiados RTVE

El jurado estuvo formado por José Antonio Montero, director de Asuntos Públicos y Relaciones Institucionales de LALIGA; la artista María Terremoto; José Manuel González Huesa, director general de Servimedia; Lucio Calleja, subdirector general de Cooperación Territorial e Innovación Educativa del Ministerio de Educación; Manuel Bretón, presidente de Cáritas; Luz Usamentiaga, directora general de Regulación Asuntos Públicos y Sostenibilidad de Orange España; y Antonio Soto, vicepresidente 1º, en representación de la FSG.

Los Premios Fundación Secretariado Gitano destacan la labor social, cultural o humana de personas, equipos de trabajo, entidades o instituciones del ámbito nacional o internacional relacionada con el avance en la inclusión social y la igualdad de las personas gitanas, respondiendo a los valores y las líneas de trabajo que promueve la Fundación. Además del programa de RTVE, este año han sido galardonados la Universidad Pública de Navarra, el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), Fundación ONCE, el policía José Antonio Jiménez y la activista Loli Fernández.

La pasada edición, ‘La Revuelta’ recibió el mismo galardón “por dar visibilidad pública a la causa gitana y a su símbolo más representativo, la bandera, en un programa de la televisión pública de grandes audiencias”, según destacó el jurado.