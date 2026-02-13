RNE abre la VI edición del Concurso de Podcast escolar

RNE organiza junto a Elocuencias la VI edición del Concurso de Podcast escolar. Una iniciativa nacida en 2021 con el objetivo de acercar la radio a los más jóvenes y estimular su creatividad, que fue galardonada con un Premio Ondas como mejor idea radiofónica. La nueva convocatoria estará abierta del 13 de febrero al 17 de abril de 2026.

VI edición: apuesta por el talento joven y la creatividad

El Concurso de Podcast escolar es una apuesta de RTVE, en su labor como servicio público, por el talento joven, la innovación tecnológica y la creatividad para seguir mejorando la información y los contenidos que ofrece.

El concurso escolar está destinado a colegios e institutos de toda España, que pueden participar en cuatro categorías: Categoría 1: 1º, 2º y 3º de primaria; Categoría 2: 4º, 5º y 6º de primaria; Categoría 3: 1º, 2º y 3º de la ESO; y Categoría 4: 4º de la ESO y 1º y 2º de bachillerato y FP. Tendrán que enviar un podcast con una duración máxima de cinco minutos, elaborado en equipo.

Esta edición tiene como premios un trofeo; un año de plataforma gratuita en https://elocuencias.com/; una invitación a una gala o programa de radio que se transmitirá por RNE; y, como gran novedad, una Master Class de Radio, impartida por un profesional de RNE, y visita a los Estudios del Centro Territorial de la provincia de los centros educativos ganadores. El jurado estará formado por una amplia representación de profesionales de RNE y del sector educativo de toda España.