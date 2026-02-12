RNE celebra este viernes el Día Mundial de la Radio
- ‘Las Mañanas de RNE’, con Juan Ramón Lucas, e invitados como el escritor David Uclés y el actor y cantante Fran Perea
- A continuación, ‘Mediodía en RNE’, con Carlos Núñez, con historias de los oyentes en torno a la radio e invitados
- A las 15:00, ‘Clásicos Populares’, con Ana Cortijo y Fernando Blázquez, y la actuación de la violinista Judith Mateo
- A las 16:00 horas, ‘Las Tardes de RNE’, con David Cantero y Marta Solano: tertulia sobre la radio y la música de Nena Daconte
- Las emisoras territoriales de RNE se vuelcan sacando sus informativos a la calle
Radio Nacional de España celebra el Día Mundial de la Radio, que se conmemora este viernes 13 de febrero, con una programación especial que llevará a algunos de sus programas hasta la Estación de Metro de Moncloa de Madrid. Desde un set instalado en el vestíbulo Arcipreste de Hita, emitirá en directo y en streaming, espacios como ‘Las mañanas de RNE’, ‘Mediodía RNE’, ‘Las tardes de RNE’ y ‘Clásicos populares’. RTVE Territorial se vuelca sacando sus informativos territoriales a la calle, con programación en directo desde exteriores significativos repartidos por toda la geografía nacional.
Esta conmemoración sirve para reconocer el papel de la radio en la difusión de información, el entretenimiento y la educación a nivel mundial, acercará la radio a los oyentes más que nunca, ya que realizará sus programas de cara al público.
Juan Ramón Lucas, director y presentador de ‘Las mañanas de RNE’, arrancará a las 06:00 horas la programación especial desde Chamartín. Actualidad, tertulia e información en un programa que celebrará el día de la radio con sus oyentes y que incluirá entrevistas con el escritor David Uclés, que ha publicado nueva novela, ‘La ciudad de las luces muertas’; y el actor y cantante Fran Perea, que presenta disco, ‘El hombre invisible’.
Tomará el testigo Carlos Núñez con ‘Mediodía en RNE’, a partir de las 12:20 horas; con la actualidad de la jornada e historias en torno a la radio. En el espacio participarán voces como las de la locutora de RNE Pepa Fernández o la cómica Carolina Iglesias. La desconexión regional a las 13:30, con Pablo Mingote, incluirá una entrevista con Mariano de Paco, consejo de Cultura, Turismo y Deporte de la Comunidad de Madrid.
A las 15:00, será ‘Clásicos Populares’ quien realice el programa desde el vestíbulo de la Estación de Moncloa. Una edición muy especial, de la mano de Ana Cortijo y Fernando Blázquez, que acercará a los oyentes en sus casas y a los usuarios de la estación las mejores obras y anécdotas en torno a la música clásica y sus protagonistas. Además, contará con la violinista Judith Mateo, colaboradora del programa, que tocará tres piezas a lo largo de la emisión.
Y por la tarde, David Cantero y Marta Solano al frente de ‘Las Tardes de RNE’, de 16:00 a 19:30, tomarán las riendas para realizar un especial que incluirá una tertulia sobre la radio y su historia con los directores de las emisoras de RNE (Elena Gómez, Radio 1; Óscar Torres, Radio 5; Luis Manuel Fernández (REE); Tomás Fernando Flores (Radio 3), Eva Sandoval (Radio Clásica) y Sonia Urbano (Ràdio 4); la importancia de la radio para los más jóvenes a través de la iniciativa del podcast escolar, en la que colabora Óscar Redondo, realizador de Radio 5 Todo noticias; y entrevista y música en directo con Nena Daconte, que actuará desde el estudio de la emisora, entre otros contenidos.
RNE Territorial se vuelca en el Día Mundial de la Radio
Las emisoras territoriales de RNE se vuelcan en el Día Mundial de la radio sacando sus informativos territoriales a la calle. En un día de especial servicio público, estará ofreciendo su programación en directo desde exteriores significativos repartidos por toda la geografía nacional.
En Andalucía, con exteriores en prácticamente toda la comunidad. En Córdoba, emitirán desde el Hogar del Pensionista de Adamuz, donde se gestionó el accidente de tren que se cobró la vida de 46 personas el pasado 18 de enero; Málaga (en la sede del teléfono de la esperanza, que cumple 50 años en la provincia); Granada (Facultad de Comunicación de la UGR); Huelva (Centro de Comunicación Jesús Hermida); Almería (taller de radio de IES Alquian); Jaén (Universidad de Jaén); y Cádiz (Teatro Falla). Desde el teatro, que celebra la el Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas de Cádiz, emitirá, además, el magazine regional, a las 13:40.
En Aragón, especial de su informativo regional; en Asturias, informativo local y Crónica de Asturias desde el set instalado en el Centro de Cultura Antiguo Instituto de Gijón; y en Baleares, especial Día de la Radio en su magacín y su informativo desde la Estación Intermodal de Palma coincidiendo con su 150º aniversario de la llegada del tren a Mallorca.
En Canarias, en plenos carnavales, se subrayará la importancia histórica de la radio para llevar las fiestas a todos los hogares canarios y su valor en la proyección nacional e internacional en espacios como ‘Canarias mediodía’ o ‘Archipiélago Noticias’; en Cantabria, programación desde la Plaza Pombo de Santander.
En Castilla La Mancha emitirá sus informativos regionales desde el barrio de Buenavista de Toledo para acercar las ondas a los vecinos y los provinciales de Radio 5 también saldrá de sus estudios (en Albacete, IES Leonardo Da Vinci; en Ciudad Real, en el Museo del Carnaval MOMO; en Cuenca, con una ficción sonora de los alumnos de la Escuela Superior de Arte Dramático de Castilla-La Mancha; y en Guadalajara, en el barrio de los Manantiales, para hablar de la radio como lazo de unión). Por su parte, Castilla y León participará en un programa conjunto de todas las radios de ámbito nacional en Valladolid, tratará la relación entre radio e incendios desde la comarca de Sanabria y se acercará al Ateneo de Palencia para hablar de radios inclusivas; mientras que Cataluña realizará su informativo desde la plaza Fort Pienc de Barcelona.
Extremadura llevará el magacín ‘Mediodía RNE’ en directo al Hospital Centro Vivo de Badajoz con la mirada puesta en su Carnaval, declarado Fiesta de Interés Turístico Internacional, con entrevistas y actuaciones de comparsas, murgas, murgas infantiles y artefactos; Ceuta se trasladará hasta la Biblioteca Pública Adolfo Suárez; mientras que Galicia participará en una emisión conjunta con una radio comunitaria CUAC FM, que este año cumple 30 años.
En La Rioja emitirán en directo desde la sala de filmografía Rafael Azcona en Logroño y con una radio comunitaria de barrio; Melilla irá hasta el Colegio Mediterráneo, en el barrio del Rastro, donde preparan un proyecto de radio escolar; en la región de Murcia el territorial se desplazará a la Facultad de Comunicación y Documentación; el magacine de Navarra se desplazará al Banco de Alimentos; y en el País Vasco, programación especial desde la estación de metro de Bilbao Moyua, a las 13:30, y los informativos locales de Bizkaia, Araba y Gipuzkoa también saldrán a la calle en este día de la radio para acercarse a sus oyentes.
Por su parte, en la Comunidad Valenciana quieren conocer los recuerdos que tiene la gente conectados a la radio como nexo de unión. Además, el amplio equipo desplazado a Benidorm con motivo del festival realizará el magacine ‘Benidorm Fest’, con entrevistas a los finalistas y seguidores un día antes de la final.