RNE celebra este viernes el Día Mundial de la Radio

Radio Nacional de España celebra el Día Mundial de la Radio, que se conmemora este viernes 13 de febrero, con una programación especial que llevará a algunos de sus programas hasta la Estación de Metro de Moncloa de Madrid. Desde un set instalado en el vestíbulo Arcipreste de Hita, emitirá en directo y en streaming, espacios como ‘Las mañanas de RNE’, ‘Mediodía RNE’, ‘Las tardes de RNE’ y ‘Clásicos populares’. RTVE Territorial se vuelca sacando sus informativos territoriales a la calle, con programación en directo desde exteriores significativos repartidos por toda la geografía nacional.

Esta conmemoración sirve para reconocer el papel de la radio en la difusión de información, el entretenimiento y la educación a nivel mundial, acercará la radio a los oyentes más que nunca, ya que realizará sus programas de cara al público.

RNE celebra el Día Mundial de la Radio RTVE

Juan Ramón Lucas, director y presentador de ‘Las mañanas de RNE’, arrancará a las 06:00 horas la programación especial desde Chamartín. Actualidad, tertulia e información en un programa que celebrará el día de la radio con sus oyentes y que incluirá entrevistas con el escritor David Uclés, que ha publicado nueva novela, ‘La ciudad de las luces muertas’; y el actor y cantante Fran Perea, que presenta disco, ‘El hombre invisible’.

Tomará el testigo Carlos Núñez con ‘Mediodía en RNE’, a partir de las 12:20 horas; con la actualidad de la jornada e historias en torno a la radio. En el espacio participarán voces como las de la locutora de RNE Pepa Fernández o la cómica Carolina Iglesias. La desconexión regional a las 13:30, con Pablo Mingote, incluirá una entrevista con Mariano de Paco, consejo de Cultura, Turismo y Deporte de la Comunidad de Madrid.

A las 15:00, será ‘Clásicos Populares’ quien realice el programa desde el vestíbulo de la Estación de Moncloa. Una edición muy especial, de la mano de Ana Cortijo y Fernando Blázquez, que acercará a los oyentes en sus casas y a los usuarios de la estación las mejores obras y anécdotas en torno a la música clásica y sus protagonistas. Además, contará con la violinista Judith Mateo, colaboradora del programa, que tocará tres piezas a lo largo de la emisión.

Y por la tarde, David Cantero y Marta Solano al frente de ‘Las Tardes de RNE’, de 16:00 a 19:30, tomarán las riendas para realizar un especial que incluirá una tertulia sobre la radio y su historia con los directores de las emisoras de RNE (Elena Gómez, Radio 1; Óscar Torres, Radio 5; Luis Manuel Fernández (REE); Tomás Fernando Flores (Radio 3), Eva Sandoval (Radio Clásica) y Sonia Urbano (Ràdio 4); la importancia de la radio para los más jóvenes a través de la iniciativa del podcast escolar, en la que colabora Óscar Redondo, realizador de Radio 5 Todo noticias; y entrevista y música en directo con Nena Daconte, que actuará desde el estudio de la emisora, entre otros contenidos.