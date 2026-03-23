'Antes de nós', de Ángeles Huerta y participada por RTVE, triunfa en los premios Mestre Mateo con 13 galardones
- Los premios del cine gallego también destacaron la ficción de RTVE ‘Weiss & Morales’ como mejor serie de televisión
La película ‘Antes de nós’, dirigida por Ángeles Huerta y participada por RTVE, ha sido la producción más premiada de los premios Mestre Mateo del Cine Gallego con 13 reconocimientos. También fue premiada como mejor serie de televisión la ficción ‘Weiss & Morales’ de RTVE.
Los Premios Mestre Mateo son los galardones anuales a la excelencia de las producciones audiovisuales de Galicia. Organizados y supervisados por la Academia Galega do Audiovisual, han alcanzado este año su XXIV edición y se han entregado en una gala celebrada en Lugo.
Premios para RTVE: ‘Antes de nós’ y ‘Weiss & Morales’
‘Antes de nós’, participada por RTVE, se alzó con los premios a mejor dirección (Ángeles Huerta) e hizo pleno en el apartado de interpretación con reconocimientos para todos sus actores, protagonistas y secundarios: Cris Iglesias, Xoán Fórneas, Luisa Merelas y Victoria Teijeiro (ex aequo) y Miquel Ínsua.
Una historia sobre la figura de Rodríguez Castelao, figura clave del galleguismo, que también recogió los premios a mejor guión, dirección de arte, fotografía, dirección de producción, maquillaje y peluqueria, vestuario y montaje.
También triunfó en la XXIV edición de estos premios la serie de La 1 ‘Weiss & Morales’, una coproducción europea estrenada en La 1 en mayo del año pasado, con Miguel Ángel Silveste y Katia Fellin al frente de este thriller policíaco ambientado en Canarias.