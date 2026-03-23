'Antes de nós', de Ángeles Huerta y participada por RTVE, triunfa en los premios Mestre Mateo con 13 galardones

La película ‘Antes de nós’, dirigida por Ángeles Huerta y participada por RTVE, ha sido la producción más premiada de los premios Mestre Mateo del Cine Gallego con 13 reconocimientos. También fue premiada como mejor serie de televisión la ficción ‘Weiss & Morales’ de RTVE.

Los Premios Mestre Mateo son los galardones anuales a la excelencia de las producciones audiovisuales de Galicia. Organizados y supervisados por la Academia Galega do Audiovisual, han alcanzado este año su XXIV edición y se han entregado en una gala celebrada en Lugo.