RTVE retransmitirá La Tomatina 2026 y producirá un documental por su 80º aniversario

La Corporación RTVE y el Ayuntamiento de Buñol han firmado un convenio de colaboración para la retransmisión de la 79ª edición de La Tomatina, la emblemática fiesta valenciana declarada Fiesta de Interés Turístico Internacional, que se celebrará el próximo 26 de agosto de 2026.

El acuerdo ha sido firmado por representantes de ambas instituciones en un acto al que han asistido representantes del Ayuntamiento de Buñol, de la Diputación de Valencia y Mauro Belenguer, director del centro de producción de RTVE en la Comunitat Valenciana, reafirmando el compromiso de la radiotelevisión pública con la difusión de los grandes acontecimientos culturales y festivos de la Comunitat Valenciana.

Gracias a este acuerdo, RTVE llevará a cabo la realización y producción audiovisual del evento y ofrecerá su retransmisión a través de sus canales de televisión y radio, así como en streaming mediante RTVE Play y la web de RTVE.

La alianza refuerza el compromiso de RTVE con la difusión de las tradiciones, la cultura popular y los acontecimientos de interés general que forman parte del patrimonio cultural y festivo de España. La Tomatina constituye uno de los eventos reconocidos internacionalmente de nuestro país y cada año reúne a miles de participantes procedentes de todo el mundo en las calles de Buñol.