La Audiencia de Valencia acepta que Mazón se persone en la causa judicial por la gestión de la dana

La Audiencia Provincial de Valencia ha estimado el recurso de apelación del expresidente de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón, y ha admitido su personación en la causa judicial que investiga la gestión de la dana del 29 de octubre de 2024, que se instruye en un juzgado de Catarroja. Según indica en su auto, la decisión se toma al amparo del artículo 118 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim), para ejercer su derecho de defensa. El tribunal concluye que se han acordado diligencias pendientes aún de "ofrecer resultados con aptitud para aportar información que pudieran permitir una inculpación futura" del aforado, puesto que es diputado.

Los seis magistrados de la Sala, como es habitual en esta causa, han estimado el recurso de apelación interpuesto por el expresident, al que se adhirió la Fiscalía, contra el auto por el que la magistrada instructora denegó esa personación. “La instrucción continúa y, como hemos señalado, se han acordado y están pendientes de ofrecer resultados con aptitud para aportar información que pudiera permitir una inculpación futura del señor Mazón Guixot”, explican los magistrados.

“Siendo este diputado de las Cortes Valencianas y, por previsión estatutaria, aforado ante la Sala de lo Civil y Penal del TSJ de la Comunidad Valenciana, debe tener la oportunidad que reclama en su recurso”, concluyen, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 118 y 118 bis de la Lecrim.

La resolución llega después de que la Fiscalía Provincial de Valencia respaldara la solicitud de Mazón, en contra del criterio mantenido por la jueza instructora, que el pasado 31 de marzo rechazó su incorporación al procedimiento. Con este pronunciamiento, el expresidente podrá acceder a las actuaciones judiciales y participar en el desarrollo de la investigación.