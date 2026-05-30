Víctimas de la dana vuelven a las calles de Valencia para pedir el acta de diputado de Mazón: "Seguimos sin saber la verdad"

Una nueva manifestación encabezada por las representantes de las asociaciones mayoritarias de víctimas de la dana y con el lema 'Mazón a prisión' recorre este sábado el centro de Valencia para exigir el acta de diputado del 'expresident' de la Generalitat y para dejar claro que continuarán saliendo a la calle hasta lograr "verdad, justicia y reparación", así como que "no se le aplique" el aforamiento: "Seguimos sin saber la verdad".

Algunos de los asistentes han mostrado camisetas lemas como 'No al aforamiento de Mazón', que sigue de diputado autonómico, o '20.11, ni olvido ni perdón' y pancartas con las consignas 'Ni de izquierdas ni de derechas. Queremos un gobierno que nos proteja', 'Mazón a prisión. Valencia no te quiere', o 'Menos mentiras y más justicia, asesinos'. También han desplegado una pancarta bajo el lema 'Ahora todos alzamos la voz por los que ya no pueden' y han coreado proclamas como 'No son muertes, son asesinatos'.

La manifestación ha salido de la Plaza del Ayuntamiento y se dirige a la Plaza de la Virgen, junto al Palau de la Generalitat, y en ella participan miembros de más de 200 entidades cívicas, sociales y sindicales, junto con las asociaciones de víctimas de la dana, los Comités Locales de Emergencia y Reconstrucción (CLER) y el Acuerdo Social Valenciano (ASV). También se ha sumado una columna formada por familias y docentes, en el marco de la huelga indefinida docente en la educación pública no universitaria, que ha cerrado su tercera semana de paro.

Cabe recordar que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) rechazó por unanimidad investigar a Carlos Mazón por su actuación durante la dana del 29 de octubre de 2024 al no ver delito, ya que no tenía "deber y obligación" específica para garantizar la seguridad de los ciudadanos (según la ley) ni se ha demostrado que participara en el Es Alert. No obstante, el tribunal califica su conducta de "reprobable" social y políticamente.