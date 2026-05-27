El PP y Vox certifican en solitario el cierre de la comisión de la dana de Les Corts

El PP y Vox han certificado este miércoles el cierre de la comisión de investigación de Les Corts Valencianes sobre la dana de 2024, en cuyas inundaciones murieron 230 personas en la provincia de Valencia, con la aprobación en solitario de su dictamen de conclusiones, que ahora solo falta que se vote en un próximo pleno.

Los dos grupos mayoritarios de Les Corts han rechazado las enmiendas de totalidad de la oposición al dictamen, un documento de 126 páginas que critica las "deficiencias" en la información meteorológica e hidrológica transmitida durante la emergencia y la falta de ejecución por el Gobierno central de infraestructuras hídricas en zonas de riesgo.

Sobre el papel de la Generalitat, las conclusiones únicamente hablan de "una falta de dirección a la hora de exigir, contrastar y reclamar de forma constante información actualizada sobre la evolución hidrológica de los barrancos y caudales que estaba en posesión de la Confederación Hidrográfica del Júcar".

El PSPV lo ve una "farsa" y pide perdón a las víctimas El síndic del PSPV, José Muñoz, ha lamentado que con este dictamen se repite el "cierre en falso" que ocurrió con la comisión de investigación del accidente de Metrovalencia, intentando "institucionalizar un relato falaz de los hechos" y ha pedido "perdón a las víctimas" porque esta comisión no haya satisfecho "las ansias y voluntad que tenían de conocer la verdad". "Nos encontramos con que la farsa ha sido esta comisión de investigación con el apoyo de una extrema derecha absolutamente entregada al Partido Popular y un Partido Popular entregado a la extrema derecha con una causa común, que es el encubrimiento de Carlos Mazón", ha afirmado Muñoz tras la comisión en declaraciones a los periodistas. El síndic socialista ha instado asimismo al PP y a Vox a que "si consideran que Mazón no ha tenido ninguna responsabilidad lo rehabiliten como president y permitan su investidura" de nuevo. La diputada de Compromís Isaura Navarro ha afirmado que "hay una realidad que es la que está en el juzgado de instrucción, la que está todos los medios de comunicación, la que está la documentación a la que hemos podido acceder y hay una mentira que es la que han plasmado Partido Popular y Vox en un dictamen infame", que "impone el relato y las mentiras de Carlos Mazón". Navarro ha aseverado que su grupo "no va a participar de esa farsa" y lo va a denunciar "hasta el infinito, hasta la saciedad, porque el pueblo valenciano merece saber la verdad, merece un Gobierno que sea honesto y merece que se quiera trabajar por la verdad". Mazón asegura que no retrasó la alerta el día de la dana, culpa al Gobierno y niega tener "responsabilidad operativa" Álvaro Caballero