La jueza que investiga la dana cita de nuevo al presidente de la diputación de Valencia

La jueza de Catarroja que examina la gestión política durante la dana del 29 de octubre de 2024 ha llamado de nuevo a declarar al presidente de la Diputación de Valencia, Vicent Mompó, después de que el lunes la alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado, informase de una llamada durante la tarde de las riadas en la que ya advertía de una "situación dantesca".

Folgado aseguró ante el juzgado que a las 18:00 horas había llamado a Mompó, que estaba en el centro de coordinación de emergencias (Cecopi), para alertarle de los estragos de las lluvias en Torrent y de que el barranco de l’Horteta, que confluye con el del Poyo, ya iba completamente desbordado a su paso por la citada localidad.

También declaró que a las 19:00 se había comunicado con el entonces secretario autonómico de Emergencias, Emilio Argüeso, para advertirle de que ya había muerto al menos una persona.

Estas dos llamadas contrastan con la demora del envío del Es-Alert a la población valenciana, que no se produjo hasta las 20:11 de ese 29 de octubre.