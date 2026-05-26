La jueza que investiga la dana cita de nuevo al presidente de la diputación de Valencia
- Convoca como testigo a Vicent Mompó tras la declaración de la alcaldesa de Torrent
- Amparo Folgado informó de una llamada a las 18:00 horas del 29 de octubre de 2024
La jueza de Catarroja que examina la gestión política durante la dana del 29 de octubre de 2024 ha llamado de nuevo a declarar al presidente de la Diputación de Valencia, Vicent Mompó, después de que el lunes la alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado, informase de una llamada durante la tarde de las riadas en la que ya advertía de una "situación dantesca".
Folgado aseguró ante el juzgado que a las 18:00 horas había llamado a Mompó, que estaba en el centro de coordinación de emergencias (Cecopi), para alertarle de los estragos de las lluvias en Torrent y de que el barranco de l’Horteta, que confluye con el del Poyo, ya iba completamente desbordado a su paso por la citada localidad.
También declaró que a las 19:00 se había comunicado con el entonces secretario autonómico de Emergencias, Emilio Argüeso, para advertirle de que ya había muerto al menos una persona.
Estas dos llamadas contrastan con la demora del envío del Es-Alert a la población valenciana, que no se produjo hasta las 20:11 de ese 29 de octubre.
La versión de Mompó
Mompó ya había comparecido ante la jueza el 17 de julio de 2025, en una primera cita en la que, entre otras cosas, declaró que hasta las 19:00 horas no tuvo ninguna información del barranco del Poyo, columna vertebral de una tragedia que se cobró 230 vidas.
También aludió a esta supuesta falta de información en una comparecencia posterior en la comisión de investigación abierta en el Congreso de los Diputados, donde atribuyó el retraso en el envío del Es-Alert a la ausencia de datos. "Hasta las 20:11, el foco de la emergencia está en el pantano de Forata, no en el barranco del Poyo", alegó el dirigente popular en noviembre.
La jueza ha aprovechado la misma providencia en la que cita a Mompó para pedir a la Dirección General de Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones (DGTIC) y a la compañía telefónica que remitan las llamadas relacionadas con la emergencia recibidas en el teléfono oficial de la alcaldesa de Torrent, que ha aceptado estas diligencias. Asimismo, ha citado a dos periodistas de la cadena autonómica A Punt que fueron a Catarroja la tarde de la dana, en respuesta a la declaración brindada por el antiguo jefe de informativos de dicha televisión, Iván Esteve.