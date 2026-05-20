El exjefe de informativos de À Punt declara ante la jueza que en la dana muchos se salvaron por llamar a la radio

El exjefe de informativos de À Punt Iván Esteve ha asegurado este miércoles, durante su declaración como testigo en la causa de la dana, que muchas personas lograron ser rescatadas tras informar de su situación a través de la radio pública autonómica.

Fue precisamente a través de estas llamadas de oyentes por lo que en la redacción de informativos se tuvo constancia de la existencia de fallecidos alrededor de las 21 horas de aquel 29 de octubre de 2024, según han informado fuentes conocedoras del testimonio de Esteve.

Sin embargo, esa información no se pudo contrastar a través de fuentes oficiales hasta varias horas después.