El exjefe de informativos de À Punt declara ante la jueza que en la dana muchos se salvaron por llamar a la radio
- Alaba la previsión de lluvias que hizo la meteoróloga Victoria Roselló, que permitió reforzar la redacción con tiempo
El exjefe de informativos de À Punt Iván Esteve ha asegurado este miércoles, durante su declaración como testigo en la causa de la dana, que muchas personas lograron ser rescatadas tras informar de su situación a través de la radio pública autonómica.
Fue precisamente a través de estas llamadas de oyentes por lo que en la redacción de informativos se tuvo constancia de la existencia de fallecidos alrededor de las 21 horas de aquel 29 de octubre de 2024, según han informado fuentes conocedoras del testimonio de Esteve.
Sin embargo, esa información no se pudo contrastar a través de fuentes oficiales hasta varias horas después.
Alaba la previsión de la meteoróloga Victoria Roselló
Este exdirectivo de À Punt ha alabado la previsión que hizo la meteoróloga de la cadena pública Victoria Roselló, que advirtió de que se avecinaba algo realmente importante, "más de 500 litros" por metro cuadrado, con varios días de antelación.
Eso permitió reforzar la redacción de informativos con el personal de programas, algo que "está prohibido", según ha explicado Esteve, pero que "desgraciadamente se tuvo que repetir en los días siguientes a la dana" por cuestiones de "servicio público".
El responsable de los informativos de À Punt durante aquella tragedia ha mostrado su sorpresa por el hecho de que no hubiese ninguna comparecencia pública durante la celebración del Cecopi hasta que no llegó el entonces president, Carlos Mazón.
Ha explicado que los alcaldes fueron una de las fuentes directas y oficiales más importantes aquella tarde-noche, a través de las cuales se tomó conciencia, según ha subrayado, de la gravedad de la situación.
Por otra parte, ha confirmado que no hubo ninguna comunicación previa a la emisión del mensaje de alerta a la población de las 20:11 horas, y por lo que respecta a ruedas de prensa, ninguna más que las que dio el president la mañana y la noche de aquel 29 de octubre.