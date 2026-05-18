La exalcaldesa de Requena declara que en su municipio no hubo muertos en la dana porque "se avisó a la población"

La exalcaldesa de Requena Rocío Cortés, del PP, ha testificado este lunes ante el juzgado que investiga la gestión de la dana que en este municipio del interior de la provincia de Valencia "no hubo muertos ni heridos porque se avisó a la población".

Cortés fue alcaldesa de Requena (y presidenta de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias) hasta principios de noviembre de 2024 -apenas una semana después de las inundaciones de aquel 29 de octubre que dejaron 230 víctimas mortales en la provincia de Valencia-, cuando prosperó una moción de censura contra ella.

Según fuentes conocedoras de su declaración, ha explicado que el día anterior a la dana ya había "preocupación" en el equipo de Gobierno por las lluvias que se avecinaban y sobre las 04:00 horas de la madrugada del 29 de octubre ya se empezó a considerar la suspensión de clases.

Rocío Cortés ha recordado que alrededor de las 6.53 horas se contactó con inspectores de Educación y con las empresas de autocares para informar de la decisión definitiva de suspenderlas.