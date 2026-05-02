Víctimas de la dana rechazan participar este lunes en una reunión con la Generalitat: "No responde a necesidades reales"

La Associació de Víctimes de la DANA 29 d’octubre de 2024 y la Asociación de Víctimas Mortales Dana 29-O han declinado la invitación para participar en la reunión convocada para este lunes por la Dirección General de Atención a las Víctimas y Afectados y el Comisionado para la Recuperación de la Generalitat.

En un comunicado conjunto aseguran que esta decisión, que cuenta con la adhesión de los Cler (Comités locales de Emergencia y Reconstrucción), responde a una "reflexión colectiva" y a la "preocupación" ante un orden del día "que, a nuestro entender, no responde a las necesidades reales y urgentes de la ciudadanía afectada por la dana del 29 de octubre de 2024".

"Consideramos especialmente grave que, año y medio después de la tragedia, la reunión continúe centrada principalmente en cuestiones organizativas, de presentación institucional y de imagen, sin incorporar asuntos fundamentales que afectan directamente a la vida cotidiana de las personas damnificadas", afirman.

Aseguran que el orden del día de la convocatoria de presentación de la Mesa Permanente de Trabajo del Comisionado para la Recuperación no incluye "cuestiones prioritarias" y urgentes para las víctimas, mientras uno de los puntos centrales de la convocatoria es la presentación de las "I Jornadas Internacionales de Atención a las Víctimas de Catástrofes".

(Habrá ampliación)