Víctimas de la dana, del cribado de cáncer de mama en Andalucía y residencias de Madrid se hermanan en Valencia

Las asociaciones de víctimas y damnificados de la dana de Valencia de 2024, la asociación de mujeres con cáncer de mama Amama Sevilla y la asociación 7291 Verdad y Justicia de Madrid se han hermanado este domingo en Valencia en la concentración por los dieciocho meses de las inundaciones que dejaron 230 fallecidos.

La plaza de la Virgen, junto al Palau de la Generalitat, ha sido el escenario de la movilización mensual convocada por más de doscientas entidades sociales y sindicales de la Comunidad Valenciana con el lema "Mazón a prisión".

Es el primer acto conjunto de estas asociaciones afectadas por una "gestión negligente de los gobernantes", como la falta de avisos en la dana, la crisis del cribado de cáncer de mama en Andalucía y las muertes en residencias de Madrid en la pandemia de covid por los llamados "protocolos de la vergüenza", colaboración que van a continuar en el futuro, han explicado.

Durante la concentración se ha destacado que todas estas asociaciones comparten dolor y lágrimas; se han coreado lemas como "Mazón a prisión, Consell dimisión", "Ayuso dimisión" y "Bonilla dimisión"; y se ha depositado en el jardín aledaño al Palau de la Generalitat una corona de flores "en memoria de las víctimas que las negligencias políticas provocaron".

La presidenta de Amama, Ángela Claverol, ha afirmado que les une el dolor por "la negligencia de los malos gobernantes que han dañado a su pueblo en la parte más sensible: la salud, la muerte y el abandono", y ha aseverado que comparten lágrimas, pero también determinación: "no nos vamos a rendir, no nos vamos callar y vamos a seguir adelante hasta que las fuerzas" aguanten.

La presidenta de la asociación 7291 Verdad y Justicia de Madrid, María Jesús Valero, ha asegurado que son "infatigables" y seguirán hasta que las fuerzas les lleguen; ha lamentado que les tratan "muy mal" los gobernantes de estas tres comunidades autónomas, y ha afirmado que "parece mentira" que Mazón siga en su escaño y Ayuso y Bonilla "en su poltrona".