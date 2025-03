Las cifras de las muertes en residencias de ancianos en la Comunidad de Madrid durante la pandemia

La cifra de muertos en las residencias de ancianos en la Comunidad de Madrid durante los primeros meses de la pandemia de covid-19 está siendo un motivo de fuerte controversia política. Ha sido motivo de enfrentamiento entre la presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso, y la oposición encabezada por Más Madrid en la Asamblea de Madrid en las horas previas a la emisión del documental '7291', sobre las muertes en las residencias de mayores madrileñas, emitido en La 2 y el Canal 24 horas este jueves 13 de marzo, víspera del quinto aniversario del confinamiento de la población española para enfrentarse al coronavirus.

Hay tres cifras que entran en colisión en este asunto:

La que da título al documental dirigido por el realizador Juanjo Castro, 7.291 ancianos residentes fallecidos en centros geriátricos públicos y privados de la Comunidad de Madrid entre los meses de marzo y abril de 2020, según el propio gobierno autonómico.

residentes fallecidos en centros geriátricos públicos y privados de la Comunidad de Madrid entre los meses de marzo y abril de 2020, según el propio gobierno autonómico. La que ha ofrecido el miércoles el Gobierno madrileño, tomando como fuente el Instituto Nacional de Estadística (INE), de 4.143 fallecidos en residencias sociosanitarias entre enero y junio de 2020, a partir de los certificados médicos de defunción.

entre enero y junio de 2020, a partir de los certificados médicos de defunción. La cifra de 6.937 residentes fallecidos entre marzo de 2020 y enero de 2023, que hasta antes de esta polémica era la oficial, basada en la recopilación y el seguimiento que el Imserso, dependiente del Ministerio de Asuntos Sociales, hizo semana a semana desde 2021 a partir de los datos ofrecidos por las propias comunidades autónomas.

Los tres datos que se manejan no son estrictamente comparables, aunque tampoco son radicalmente incompatibles. Responden a metodologías diferentes, no abarcan el mismo período de tiempo y emplean fuentes distintas, algunas de las cuales no escapan a inexactitudes.

7.291 muertes, un dato de la Comunidad de Madrid en 2020 La cifra con la que se titula el documental '7291' procede de una publicación en el medio digital Infolibre el 29 de julio de 2020. Según cuenta este medio, la Comunidad de Madrid le facilitó a través de Transparencia las cifras de fallecidos en marzo y abril de 2020, los dos primeros meses de la pandemia, y en pleno confinamiento. En esos dos meses habrían fallecido 9.470 residentes, de los cuales 2.179 fallecieron en hospitales y 7.291 en las residencias, tanto por covid-19 como por otras causas. Es decir, no son solo fallecidos a causa del coronavirus, sino todos los mayores fallecidos en residencias en ese período de dos meses, por cualquier causa. De hecho, de los 9.470 fallecidos, 5.795 tenían covid o síntomas compatibles y 3.675 habrían fallecido por otros motivos. Es una cifra prácticamente igual a la de 7.269 fallecidos que da el INE en su estadística de defunciones según la causa de muerte, cuando se consulta el total de muertes en centros sociosanitarios de la Comunidad de Madrid en marzo y abril de 2020 sin hacer distinciones de si la persona mayor fallecida tenía coronavirus o no.

4.143 muertos, el dato que la Comunidad de Madrid contrapone en 2025 A la cifra de este documental, esgrimida por la Comisión por la Verdad en las Residencias de Madrid, contestó el gobierno de Isabel Díaz Ayuso, tomando como fuente la estadística del INE, confeccionada a partir de los certificados médicos de defunción [ver metodología del INE]: 4.143 muertos con covid o síntomas compatibles en las residencias de enero a julio de 2020. La consulta directa de esa información en la web del INE confirma una cifra muy parecida, de 4.129 fallecidos, apenas 14 personas menos, que el INE ha confirmado a RTVE que sería la definitiva. La estadística del INE contabiliza los muertos por causa de fallecimiento e incluye tanto confirmados por covid-19 como sospechosos de tener el virus. Estos algo más de 4.100 decesos, pues, tuvieron lugar en residencias sociosanitarias y se ciñen a personas infectadas por el coronavirus o que tenían síntomas compatibles, pero no tiene en cuenta el resto de causas.