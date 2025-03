"Ahora os contamos la verdad": el correo de una residencia a las familias sobre los protocolos de derivación por covid-19

El 6 de abril de 2020, en plena pandemia de coronavirus, Ángela Arreba Marrase recibió un correo de la residencia en la que vivía su madre. "Ahora os vamos a contar la verdad", decía en su primera línea un mensaje que hacía conocedores a los familiares de los internos del protocolo emitido por la Comunidad de Madrid por el cual se prohibía trasladar a centros hospitalarios a las personas mayores alojadas en residencias. Su madre, de 91 años, murió solo dos días después de recibir ese email.

"Hasta entonces, no nos habían contado la verdad", lamenta Ángela Arreba en una entrevista durante el especial informativo 'La pandemia que paró el mundo' de RTVE. La situación "real" de la residencia, según el propio centro, era una muy diferente de la que, hasta ese momento, se había trasladado a las familias. Funcionaban con el 40% de su personal, sin medios sanitarios, sin test, sin equipos de protección, habían muerto ancianos y, lo más importante, ninguno de los enfermos había podido ser trasladado a un hospital hasta ese día.

De los 140 internos que había en el centro en el que residía la madre de Ángela Arreba, 46 murieron durante lo peor de la pandemia de covid-19. "Los hechos que vivimos las familias fueron tan duros e impactantes y marcan tanto, que jamás se olvidan", recuerda cuando están a punto de cumplirse cinco años de la declaración del estado de alarma por la crisis del coronavirus.

Cuando su madre llegó al hospital "ya no tenía salida", lamenta. "Nos dijeron que estaba con los pulmones encharcados después de un periodo de deterioro desde el 30 marzo" —día en que la salud de esta anciana empezó a debilitarse, aunque para entonces no había contraído el coronavirus—. Antes de la pandemia tenía, cuenta su hija, "iba en silla de ruedas y tenía un leve déficit cognitivo", las "patologías propias de una persona de 91 años".

Le "negaron la posibilidad" de salvarse

El relato de la Comunidad de Madrid, dice Arreba, "es favorable a ellos". "Dicen que se hizo todo lo que se pudo, que era una situación de guerra y eso no es cierto. Si la hubieran llevado a IFEMA, a un hospital público, privado, a un hotel medicalizado, mi madre no se habría contagiado. Se hubiera salvado o no, pero le negaron esa posibilidad", lamenta. Esta anciana carecía de un seguro privado.

“"No entiende que lo único que queremos es saber la verdad"“

Ángela Arreba dice que no ha intentado ponerse en contacto con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. "No sé si quiero hablar con ella, porque lo que hace es una violencia institucional a las familias, nos está tratando como si nuestra lucha fuera una lucha política", asegura esta mujer, que sostiene que ha "deshumanizado" tanto a los residentes durante la pandemia, como a las familias después. "No entiende que lo único que queremos es saber la verdad", defiende.

"Lo que ocurrió en las residencias no solo afecta a los familiares, afecta a toda la sociedad", ha añadido Arreba, quien agradece el trabajo de "periodistas de investigación y comisiones" por abrirles "una ventana" a las familias de los fallecidos. "No sabíamos lo que pasaba en el Gobierno de la comunidad", ha dicho.

Ahora, asegura, solo quiere "verdad y justicia, reparación y responsabilidad política". Una vez conseguido eso, "reunirme con ella (con Ayuso), me parecerá estupendo. Por ahora, no", concluye.