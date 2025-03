Ya disponible en RTVE Play el documental '7291' sobre el drama de las residencias de Madrid en la covid-19

Este viernes se cumplen cinco años de la declaración del estado de alarma en España con motivo de la pandemia del covid-19. Aquel 14 de marzo de 2020, los españoles recibieron con incredulidad la noticia que transformó la vida de miles de personas a raíz de una emergencia sanitaria que puso en jaque al mundo entero.

En la víspera de este aniversario, RTVE ha emitido una programación especial con el programa 'La pandemia que cambió el mundo', conducido por Xabier Fortes, y el estreno del documental ‘7291', dirigido por Juanjo Castro.

El trabajo parte de junio de 2020, cuando se inició en la Asamblea de Madrid una comisión de investigación sobre los fallecidos durante la primera ola de la pandemia del covid- 19 en las residencias de mayores de la Comunidad Autónoma de Madrid. Precisamente su director, Juanjo Castro, explicaba a RTVE.es que su objetivo es que el espectador "se identifique" con las familias a través de una proyección de dos horas que desgrana a fondo estos días.

'7291' aborda las comisiones de investigación

El documental se traduce en un recorrido por las diferentes comisiones de investigación abiertas sobre la gestión de las residencias en la Comunidad de Madrid durante la primera ola de la pandemia. "Me apoyo mucho más en la razón que en el sentimiento. Si apelara al sentimiento, estaríamos llorando desde el minuto uno", nos cuenta Castro.

Al hilo de esta idea, su objetivo con este reportaje era evitar caer en "lo tendencioso" de la cuestión. Son 60 minutos que desgranan los testimonios de unas sesiones transcurridas en el año 2020, en el caso de la Comisión de Investigación de la Asamblea de Madrid, y en 2023, cuando tiene lugar la Comisión Ciudadana por la Verdad en las Residencias de Madrid.

Cartel del documental RTVE

En la primera Comisión, participan cargos institucionales como Carlos Mur, director de Coordinación Sociosanitaria de la Comunidad de Madrid en esas fechas, o Alberto Reyero, exconsejero de Políticas Sociales en la comunidad. De Mur se rescatan, por ejemplo, sus declaraciones acerca del borrador sobre el famoso protocolo que marcó las directrices a seguir para no derivar a los mayores a los centros hospitalarios, explica Juanjo Castro.

Por su parte, Reyero forma parte del alma de este documental. El ex de Ciudadanos publicó un libro, Morirán de forma indigna, que fue el germen del reportaje. "Leí el libro de Alberto y me sorprendió... bueno, más que eso me indignó", dice Castro. El antiguo consejero, encargado de las residencias en la Comunidad, dimitió en octubre de 2020 tras oponerse a ese polémico protocolo de actuación. Su testimonio, al margen de sus declaraciones en la Comisión de la Asamblea, esclarece lo ocurrido en unos días de reuniones secretas y decisiones políticas que marcaron el futuro de miles de personas. "Pensé: esto tiene que ser conocido.", confiesa Castro.