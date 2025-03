Carmen Calvo, cinco años tras el covid-19: "Recuerdo estar en reuniones de ministros que se nos caían las lágrimas"

La exvicepresidenta del Gobierno y presidenta del Consejo de Estado, Carmen Calvo, ha recordado ante las cámaras de TVE los momentos más críticos en la gestión de la pandemia del covid-19 con motivo de los cinco años desde la declaración del estado de alarma. "Recuerdo estar en reuniones con Ministros con las lágrimas que nos caían", ha confesado la que fuera también en esas fechas ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática.

Calvo era en ese momento una de las primeras espadas de un Ejecutivo que se enfrentaba a la "impotencia para comprender lo que estaba pasando aquí y en cualquier lugar del mundo", señala ella misma. En una entrevista con Xabier Fortes, la exdirigente política, quien también sufriría la enfermedad, ha compartido sus sensaciones y en definitiva las de todo un Gobierno enfrentado a una emergencia sanitaria sin precedentes.

Tras el confinamiento, las víctimas mortales siguen subiendo

Pero aun tras aplicar la medida, la lista de fallecidos no dejaba de crecer. "Tremendo, era un sufrimiento tremendo", expresa Calvo preguntada por los titulares que día tras día hablaban de esa curva de víctimas mortales que no termina de doblarse. Sin embargo, ese dolor no pasaba por "una sensación de descontrol" para el Gobierno, explica la exvicepresidenta, sino que se traduce más bien en la "entereza" de todos ellos tras haber tomado una decisión política "muy importante".

Asimismo, Calvo ha sacado pecho por las políticas en materia económica impulsadas desde el Ejecutivo en esas fechas. "Es la primera crisis de este país en la que, no solo la economía no se hundió, sino que tenemos una velocidad de crucero en nuestra economía muy importante", ha señalado al respecto.