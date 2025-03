Cerrar, adaptarse a la demanda o reconvertirse: así impactó el coronavirus en los negocios españoles

Con la llegada del coronavirus, Alberto reconvirtió su fábrica de colchones y empezó a producir mascarillas que vendía a empresas y hospitales de toda España. Sin embargo, cuando dejaron de ser obligatorias, su facturación cayó y terminó echando el cierre. En la cafetería de Carlos, que también tiene una parte de tienda, vivieron la pandemia de forma distinta: clausuraron la parte del bar, pero pudieron seguir con su actividad vendiendo alimentos a granel.

Su experiencia refleja las dos caras de una misma moneda: el impacto que tuvo el covid en miles de negocios en España. El 14 de marzo de 2020, el Gobierno decretó el estado de alarma para hacer frente al coronavirus y fijó restricciones sanitarias y de movilidad que afectaron a la población y a empresas de diversos sectores. Ahora, cinco años después —donde también ha habido una crisis inflacionaria—, algunas aún sienten la huella que les dejó la pandemia. Unas han podido seguir con su actividad, pero otras han desaparecido.

Como reflexión, cree que las instituciones "se han olvidado muy fácilmente" de la labor de las compañías españolas que fabricaron mascarillas durante la pandemia. "Estuvimos todo un año trabajando las 24 horas del día y luego, cuando las empresas lo hemos necesitado, a las administraciones se les ha olvidado todo ese esfuerzo", defiende. Por ello, lo tiene claro: "Si hubiera otra crisis sanitaria, no volvería a hacer nada" .

Sin embargo, esta tendencia cambió en verano de 2021 . Su facturación cayó cuando las mascarillas dejaron de ser obligatorias y eso llevó a Alberto a detener su actividad en julio de ese año y a poner en ERTE a los 23 empleados que tenía entonces. " Ahora está todo cerrado y tengo las máquinas paradas . He intentado venderlas, pero solo me las compran como chatarra y me dan 4.000 euros por cada una, no me compensa", comenta. También le ha sobrado material para fabricar hasta seis millones de mascarillas, pero asegura que es "imposible" venderlo porque es un artículo muy específico.

En marzo de 2020, la fábrica de Alberto en Béjar , Salamanca , pasó de elaborar colchones y almohadas a producir mascarillas quirúrgicas y FFP2. Empezaron cosiéndolas a mano, pero luego decidió hacer una importante inversión para cubrir una demanda que no paraba de crecer.

"Tuve que cambiar toda mi forma de trabajar"

Nerea tiene actualmente una panadería en un mercado de Madrid y asegura que vivió la pandemia de una forma "muy intensa", sobre todo en los primeros días del confinamiento. "Tuve que cambiar toda mi forma de trabajar y me iba adaptando a la demanda que había día a día. Lo fui salvando como pude", reconoce.

Al principio, se acercaban a comprar los vecinos más mayores. "Cuando no bajaba alguno, me preocupaba. Todos los días me enteraba de que había fallecido alguien, fui viendo cómo se iban muriendo", remarca. Después, acudían personas que iban paseando a su perro y se llevaban el pan. Con el paso de los días, el mercado se quedó prácticamente vacío y sin clientes: los bares y peluquerías cerraron y solo permanecieron abiertos los puestos de alimentación, entre ellos su panadería, un par de pollerías, una carnicería, una pescadería y dos fruterías.

No obstante, su situación cambió poco después, cuando hubo un colapso en los pedidos online de los supermercados y parte de esa clientela se decantó por el mercado. "No paraban de llegarnos envíos y nuestro gestor contrató a dos chicos para hacer repartos a las casas de los clientes", explica a RTVE.es.

De este modo, mantuvo su venta a través de los pedidos que llevaban a los vecinos, pero estos compraban de otra manera. Muchos pedían ocho o nueve barras de pan y varios kilos de pastas y dulces porque no sabían cuándo iban a poder salir de casa o cuándo iba a recibir ella más género. "Fue un boom y cambió toda mi rutina de trabajo: yo ya no atendía en mi puesto, sino que llenaba cajas y cajas", señala. Aunque hubo algún proveedor que dejó de servirla por las restricciones de desplazamiento, ella no llegó a quedarse sin productos.

Luego llegó la inflación —que alcanzó su máximo del 10,8% en julio de 2022— y Nerea, que es autónoma, tuvo que hacer frente al encarecimiento del aceite, huevos, mantequilla y el pan que vende. "Aún recuerdo el subidón de luz... Solía pagar 150 euros al mes y hubo alguna vez que llegó a 500 euros", comenta.

Todo esto abultó su gasto durante una temporada en la que, además, tuvo que cerrar temporalmente por problemas de salud. "Decidí no subir mis precios porque sé lo que viene después, que algunos clientes dejan de venir durante semanas o meses, y eso es dinero que pierdo", indica.

Cinco años después del confinamiento por covid, asegura que no ha recuperado el nivel de venta que tenía antes de la pandemia. "La mayoría de los clientes que eran más fieles se los llevó el virus", cuenta, y actualmente el perfil ha cambiado ligeramente: "Tengo algunos clientes fijos a diario, pero el resto vienen de paso. Antes del coronavirus, sabía quién me compraba, a qué hora y lo que se iba a llevar. Ahora no sé quién va a venir mañana".