Las Mareas Blancas salen a la calle en ocho capitales andaluzas en defensa de la sanidad pública
- Los convocantes de las protestas denuncian un deterioro a base de recortes, privatizaciones y listas de espera
- La sanidad andaluza entra de lleno en precampaña en un contexto en el que sigue coleando la crisis de cribados
Las Mareas Blancas salen este sábado a las calles andaluzas para exigir la defensa de la sanidad pública. Hay manifestaciones convocadas en ocho capitales de Andalucía, apoyadas por más de una veintena de colectivos sociales, sindicales, vecinales, de profesionales sanitarios y entidades de la sociedad civil para hacer presión contra el, denuncian, progresivo deterioro del sistema público de salud en la comunidad autónoma.
Los convocantes de la protesta denuncian recortes presupuestarios en materia de sanidad, el avance de las privatizaciones y largas listas de espera para los andaluces. Todo, además, en un contexto en el que sigue coleando la crisis de cribados de cáncer de mama, después de que Amama haya presentado la primera denuncia en los juzgados contra el Servicio Andaluz de Salud (SAS). Esta crisis derivó el pasado mes de octubre en la dimisión de la hasta entonces consejera de Salud, Rocío Hernández.
Las marchas han comenzado a las 12.00 horas. En el caso de la capital andaluza, Sevilla, la manifestación ha comenzado en la Plaza de la Marina para seguir después por la Alameda Principal, el Paseo del Parque y acabar en la Plaza de la Constitución, donde se leerá un manifiesto.
La sanidad entra en precampaña
Las protestas tienen lugar, además, en un contexto claramente preelectoral y en el que los candidatos a las elecciones del próximo 17 de mayo en Andalucía están enarbolando la bandera de la sanidad y culpando al adversario de los problemas en esta materia. Varias personalidades de la izquierda andaluza participan de la marcha.
El consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural y presidente del PP de Almería, Ramón Fernández-Pacheco, ha dicho que le resulta llamativo que estas protestas estén encabezadas por grupos políticos que "hace ocho años destrozaron totalmente la sanidad pública de Andalucía".
Con todo, ha asegurado que el Gobierno andaluz toma buena nota de las reivindicaciones sanitarias y ha defendido que "la sanidad pública en Andalucía hoy está muchísimo mejor de lo que estaba cuando gobernaban los socialistas".
Precisamente, ha cuestionado a su rival y candidata del PSOE, María Jesús Montero, que "ha anunciando que va a acabar con las listas de espera en tan solo seis meses, no tiene ninguna credibilidad". Ha recordado, además, que fue Montero, "al frente de la Consejería de Salud" durante los gobiernos de Manuel Chaves y José Antonio Griñán. Ella, ha aseverado, "llevó las listas de espera a su máximo histórico".
Montero, por su parte, se comprometió este sábado a "establecer una gran alianza por la sanidad pública", que estaría aprobada antes de un año de vigencia del Consejo de Gobierno en San Telmo, y que sería impulsada en una mesa donde se sienten "sindicatos, mareas blancas, colegios profesionales, técnicos y especialistas, representantes de los pacientes y plataformas ciudadanas, que han sido hasta la fecha el muro de contención de los recortes".
Asimismo, promete trabajar en la capacidad diagnóstica de alta resolución de atención primaria; potenciar los hospitales de alta resolución; completar la red de centros hospitalarios que en algunos puntos de Andalucía quedaron pendientes de construir e incorporar tecnología; así como limitar los conciertos sanitarios para que no sustituyan la titularidad pública.
Y también se refirió este sábado a la sanidad andaluza el candidato de Por Andalucía, Antonio Maíllo (IU), que ha prometido que, si gobierna, desarrollará una red pública sanitaria que garantice que todos los ciudadanos tengan acceso y, si para ello es necesario expropiar centros de salud u hospitales privados, se hará "moleste a quien moleste".