Las Mareas Blancas salen a la calle en ocho capitales andaluzas en defensa de la sanidad pública

Las Mareas Blancas salen este sábado a las calles andaluzas para exigir la defensa de la sanidad pública. Hay manifestaciones convocadas en ocho capitales de Andalucía, apoyadas por más de una veintena de colectivos sociales, sindicales, vecinales, de profesionales sanitarios y entidades de la sociedad civil para hacer presión contra el, denuncian, progresivo deterioro del sistema público de salud en la comunidad autónoma.

Los convocantes de la protesta denuncian recortes presupuestarios en materia de sanidad, el avance de las privatizaciones y largas listas de espera para los andaluces. Todo, además, en un contexto en el que sigue coleando la crisis de cribados de cáncer de mama, después de que Amama haya presentado la primera denuncia en los juzgados contra el Servicio Andaluz de Salud (SAS). Esta crisis derivó el pasado mes de octubre en la dimisión de la hasta entonces consejera de Salud, Rocío Hernández.

Las marchas han comenzado a las 12.00 horas. En el caso de la capital andaluza, Sevilla, la manifestación ha comenzado en la Plaza de la Marina para seguir después por la Alameda Principal, el Paseo del Parque y acabar en la Plaza de la Constitución, donde se leerá un manifiesto.