Amama acusa a la Junta de Andalucía de obligar a las afectadas por los cribados a "arrastrarse por los juzgados"
- La asociación ha anunciado que presentará la primera de las demandas judiciales para reclamar indemnizaciones
- En los próximos días se interpondrán nuevas demandas por vía administrativa por parte del resto de afectadas
La Asociación de Mujeres con Cáncer de Mama (Amama) de Sevilla ha acusado este martes a la Junta de Andalucía de "obligar a arrastrarse por los juzgados" a las afectadas por los fallos en el programa de cribado de cáncer de mama, tras no haber obtenido respuesta a sus reclamaciones patrimoniales.
A las puertas de los juzgados de El Prado, la presidenta de Amama, Ángela Claverol, ha denunciado la falta de actuación por parte de la Administración autonómica. "No queda más remedio que demandar a la Junta. Seguimos sin entender cómo puede haber una crueldad tan grande de un Gobierno que ha cometido una negligencia, que ha dicho que tienen la culpa, pero que no atiende las reclamaciones patrimoniales, hace un silencio absoluto y obliga a las mujeres del cribado a arrastrarse por los juzgados", ha afirmado.
Claverol ha estado acompañada por varias afectadas, entre ellas Anabel Castro, la primera en reclamar su caso ante la administración sanitaria andaluza, quien asegura que más de seis meses después sigue sin recibir respuesta. Durante la concentración, las asistentes desplegaron una pancarta con los nombres de las mujeres afectadas.
Primera de las demandas administrativas
La asociación ha anunciado que presentará la primera de las demandas judiciales para reclamar indemnizaciones por estos fallos en el sistema de detección precoz. Según ha informado, Anabel Castro iniciará acciones por la vía administrativa contra el Servicio Andaluz de Salud, dependiente de la Junta, después de que las diligencias penales fueran archivadas. Además, en los próximos días se interpondrán nuevas demandas por vía administrativa por parte del resto de afectadas, "porque las obligan a eso" y "no pueden hacer otra cosa".
Claverol ha advertido de las consecuencias de este tipo de situaciones para el sistema sanitario público. "Ahora es el cáncer de mama, pero es que hay muchas enfermedades, y esto va a más. (...) Si no tenemos sanidad pública, ¿qué va a ser de los pacientes oncológicos, o los pacientes crónicos, o los pacientes graves?", ha planteado. En esa línea, ha hecho un llamamiento a la ciudadanía: "Como pueblo, somos ocho millones de andaluces. Si todos defendiésemos la sanidad pública, nos iría de otra manera. Los políticos no nos salvan la vida, la sanidad pública, sí".
La presidenta de Amama ha insistido en que las afectadas han recibido "siempre silencio absoluto" por parte de la administración, lo que consideran "una crueldad". Según ha explicado, las reclamaciones patrimoniales ya fueron presentadas, pero ante la falta de respuesta en el plazo de seis meses, están iniciando demandas judiciales de forma individual por vía administrativa: "Una a una, porque cada una es un caso distinto, aunque todas vienen de la negligencia del cribado".
Asimismo, ha señalado directamente a responsables políticos de la Junta de Andalucía, incluyendo al presidente Juanma Moreno, a consejeros autonómicos y a la dirección del Servicio Andaluz de Salud, a quienes atribuye la responsabilidad de lo ocurrido.
Por su parte, Anabel Castro ha relatado su experiencia personal: "He estado un año con un cáncer sin saberlo. La verdad nada más que tiene un camino". La afectada ha lamentado que, tras el reconocimiento del error por parte de la Administración, esperaba que el proceso terminara: "Pensé que esto ya había terminado, pero está claro que esto para ellos es política, no es sanidad".