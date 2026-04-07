Amama acusa a la Junta de Andalucía de obligar a las afectadas por los cribados a "arrastrarse por los juzgados"

La Asociación de Mujeres con Cáncer de Mama (Amama) de Sevilla ha acusado este martes a la Junta de Andalucía de "obligar a arrastrarse por los juzgados" a las afectadas por los fallos en el programa de cribado de cáncer de mama, tras no haber obtenido respuesta a sus reclamaciones patrimoniales.

A las puertas de los juzgados de El Prado, la presidenta de Amama, Ángela Claverol, ha denunciado la falta de actuación por parte de la Administración autonómica. "No queda más remedio que demandar a la Junta. Seguimos sin entender cómo puede haber una crueldad tan grande de un Gobierno que ha cometido una negligencia, que ha dicho que tienen la culpa, pero que no atiende las reclamaciones patrimoniales, hace un silencio absoluto y obliga a las mujeres del cribado a arrastrarse por los juzgados", ha afirmado.

Claverol ha estado acompañada por varias afectadas, entre ellas Anabel Castro, la primera en reclamar su caso ante la administración sanitaria andaluza, quien asegura que más de seis meses después sigue sin recibir respuesta. Durante la concentración, las asistentes desplegaron una pancarta con los nombres de las mujeres afectadas.