Moreno anuncia un plan para hacer la mamografía, ecografía y biopsia "en el mismo día" en caso de sospecha de cáncer

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha anunciado este jueves un plan que incluye la realización de tres pruebas en un acto único- mamografía, ecografía y biopsia- para casos en los que las mujeres presenten pruebas diagnósticas que presenten imagen con alta sospecha de malignidad.

En el debate del estado de la comunidad que se celebra en la sede del Parlamento de Andalucía, Moreno ha dado a conocer nuevas medidas para responder a la crisis de los cribados de cáncer de mama, uno de los principales caballos de batalla de la Junta desde entonces, y ha defendido esa forma de hacer política frente a la "bronca, la hipérbole y la desinformación" de la que, a su juicio, ha hecho gala la oposición.

Se trata de una de las propuestas que le hizo llegar la semana pasada la Asociación de Mujeres con Cáncer de Mama (AMAMA) que destapó el caso de los fallos en el programa de detección precoz, que investiga la Fiscalía.

"Las mujeres con BI-RADS 4-5 serán citadas para hacerles, en un mismo día, la mamografía diagnóstica, la ecografía y, si es necesario, la biopsia", ha agregado el presidente andaluz, que ha dicho que el objetivo es "evitar la lógica ansiedad que generan estas pruebas si hay riesgo de cáncer".

Además de esta medida, también ha dado a conocer la implantación futura de un Plan de Homogeneización de Cribados con el que se pretende que los protocolos sean iguales en todos los hospitales públicos de la comunidad. Igualmente, en próximas fechas la Junta establecerá una nueva ayuda para los pacientes que usen prótesis capilares como consecuencia de tratamientos de quimioterapia.