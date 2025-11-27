Moreno anuncia un plan para hacer la mamografía, ecografía y biopsia "en el mismo día" en caso de sospecha de cáncer
- Es una de las demandas de Amama, la asociación que destapó los errores en el programa de cribado de cáncer de mama
- En un acto único se harán las pruebas diagnósticas para los casos que presenten imagen con alta sospecha de malignidad
El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha anunciado este jueves un plan que incluye la realización de tres pruebas en un acto único- mamografía, ecografía y biopsia- para casos en los que las mujeres presenten pruebas diagnósticas que presenten imagen con alta sospecha de malignidad.
En el debate del estado de la comunidad que se celebra en la sede del Parlamento de Andalucía, Moreno ha dado a conocer nuevas medidas para responder a la crisis de los cribados de cáncer de mama, uno de los principales caballos de batalla de la Junta desde entonces, y ha defendido esa forma de hacer política frente a la "bronca, la hipérbole y la desinformación" de la que, a su juicio, ha hecho gala la oposición.
Se trata de una de las propuestas que le hizo llegar la semana pasada la Asociación de Mujeres con Cáncer de Mama (AMAMA) que destapó el caso de los fallos en el programa de detección precoz, que investiga la Fiscalía.
"Las mujeres con BI-RADS 4-5 serán citadas para hacerles, en un mismo día, la mamografía diagnóstica, la ecografía y, si es necesario, la biopsia", ha agregado el presidente andaluz, que ha dicho que el objetivo es "evitar la lógica ansiedad que generan estas pruebas si hay riesgo de cáncer".
Además de esta medida, también ha dado a conocer la implantación futura de un Plan de Homogeneización de Cribados con el que se pretende que los protocolos sean iguales en todos los hospitales públicos de la comunidad. Igualmente, en próximas fechas la Junta establecerá una nueva ayuda para los pacientes que usen prótesis capilares como consecuencia de tratamientos de quimioterapia.
"Las mamografías pendientes de cribado estarán el viernes"
El presidente 'popular' ha recordado que este viernes las 2.317 mujeres que no habían sido informadas de los resultados dudosos en las mamografías de los cribados del cáncer tendrán completadas sus nuevas pruebas diagnósticas. La Junta dice que cumple así con el compromiso de finalizar estas pruebas antes del 30 de noviembre.
Las denuncias de estas mujeres que no habían sido informadas de los resultados no concluyentes de los cribados provocaron a principios de octubre una crisis en el Gobierno andaluz en la que dimitió la anterior consejera de Salud, Rocío Hernández, entre otros cargos, y un enfrentamiento de la Junta con la asociación de mujeres con cáncer de mama de Sevilla Amama, que asegura que ha recibido más de 4.000 consultas por estos fallos.
Esta semana el consejero de Sanidad ha vuelto a pedir a Amama información de los datos de que disponga sobre errores en la información de los cribados de cáncer de mama y ha insistido en que se habían detectado 2.317 casos, aunque la asociación insiste en que no puede facilitarle información, documentación y testimonios salvo con consentimiento expreso porque se lo impide la Ley de Protección de Datos.
Y es que, ha defendido Moreno, "este Gobierno reacciona ante los problemas, actúa con firmeza y el resultado es que la sanidad pública andaluza sale más fuerte" después de haber logrado que el sistema de prevención del cáncer haya salido tras esta crisis "claramente reforzado con más servicios, más ayudas y más sensibilidad".