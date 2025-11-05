La Junta de Andalucía cesa al delegado de Salud en Sevilla por los fallos en los cribados de cáncer de mama

El Consejo de Gobierno andaluz ha cesado este miércoles al delegado territorial de Salud en Sevilla, Manuel Molina, por los errores en el cribado de cáncer de mama cuando tenía responsabilidad en el Hospital Virgen del Rocío.

De este modo, Silvia Pozo, concejal del Ayuntamiento de Sevilla y delegada de Salud, toma el relevo para marcharse a la Consejería de Salud. Pozo participó en la primera toma de contacto que tuvo el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, con la Asociación de Mujeres con Cáncer de mama (Amama), el colectivo que denunció los errores de los cribados.

El Hospital Virgen del Rocío es donde el Gobierno andaluz ha ubicado el 90% de las 2.317 mujeres afectadas por los errores en los cribados del cáncer de mama, y precisamente Molina ha estado como gerente de este centro hospitalario durante gran parte del periodo al que se circunscriben las denuncias.

La portavoz de la Junta de Andalucía, Carolina España, ha dicho que este cambio, junto con otros dos, entran dentro de la lógica de la llegada de un nuevo consejero.

La Consejera de Salud dimitió el pasado octubre El de Molina no es el primer salida que se produce por el caso de los cribados. En el Hospital Virgen del Rocío fueron cesados el jefe de Servicio de Radiología y la responsable de coordinación de la unidad de mama. Además, una semana después de que hubieran salido a la luz los fallos, el presidente de Andalucía anunció la dimisión de la entonces consejera de Salud, Rocío Hernández. "Ella gestionó con sus errores y aciertos, pero con una honestidad y entrega fuera de cualquier duda", señaló Moreno Bonilla en aquel momento. Hernández había descartado dimitir pese a las críticas que había recibido. "Aunque alguien lo pida, y lo han pedido mucho, sería una falta de responsabilidad por mi parte y sería lo fácil", declaró en Granada, defendiendo su compromiso con las afectadas y la mejora del programa. Dimite la consejera de Salud de Andalucía por el escándalo de los cribados del cáncer de mama La Junta de Andalucía había reconocido el pasado 2 de octubre que son 2.000 las afectadas por los fallos en el programa de detección precoz del cáncer de mama y anunció que el Servicio Andaluz de Salud (SAS) ha comenzado ya a llamar una por una a todas las mujeres con pruebas "no concluyentes" del programa de cribado de cáncer de mama. A fecha 21 de octubre, 1.778 mujeres en esta situación, a las que no se había informado de forma proactiva y con demora superior al tiempo recomendado de revisión radiológica, se realizaron la prueba indicada por el radiólogo.

Sanidad cita a las comunidades el 12 de noviembre Para conocer cuál era la situación en el resto de comunidades autónomas, la ministra de Sanidad, Mónica García, convocó el pasado 24 de octubre el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud en Zaragoza. Sin embargo, los consejeros de aquellas comunidades autónomas gobernadas por el PP dieron plantón a la ministra, argumentando que no podían aportar esos datos por no disponer de un sistema informático ni plataforma para ello, ni tampoco de indicadores concretos. Por su parte, Mónica García vio aquellas explicaciones como "excusas de mal gobernante". Tras este plantón, este martes Sanidad envió un requerimiento legal a las comunidades gobernadas por el PP para que remitieran de forma inmediata los datos de los cribados de cáncer de mama, colón y cérvix. "La ley se cumple y punto", dijo la titular de Sanidad. Mónica García insistió en la "obligación legal" de aportar al Gobierno esta información y avanzó que si, pese a este requerimiento, estas comunidades no envían los datos de los programas de detección precoz de sus sistemas sanitarios, "el siguiente paso legal es el contencioso administrativo". Desde Sanidad consideran que si se niegan a dar los datos es porque "tienen algo que ocultar". Este miércoles la titular de Sanidad ha dado a conocer que el próximo día 12 de noviembre se realizará la reunión extraordinaria del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. "Somos los primeros interesados en que este encuentro se celebre y en abordar, con la seriedad y el rigor que merecen, los cribados poblacionales en el conjunto del Sistema Nacional de Salud", reza la misiva que ha enviado García a las comunidades. Desde el Ministerio de Sanidad vienen solicitando "desde hace semanas" la remisión de los datos de cribados, "precisamente para asegurar la transparencia y la calidad de la información que sustentan las decisiones en salud pública". Para la ministra, los datos son "imprescindibles" para garantizar la equidad y la evaluación efectiva de los programas, tal y como establecen la Ley General de Sanidad, la Ley de Cohesión y Calidad del SNS y la Ley General de Salud Pública. "Confiamos -ha subrayado García- en que todos los representantes puedan permanecer en la sesión y participar activamente en el debate, de modo que ningún punto del orden del día quede sin abordar, como lamentablemente ocurrió en el Consejo Interterritorial ordinario celebrado en Aragón el pasado 24 de octubre".