Sanidad envía un requerimiento legal a las comunidades del PP para que remitan los datos de los cribados de cáncer

El Ministerio de Sanidad ha enviado un requerimiento legal a las comunidades gobernadas por el PP para que remitan de forma inmediata los datos de los cribados de cáncer de mama, colón y cérvix, tal y como ha anunciado este martes la ministra, Mónica García, que ya había hecho este aviso a estas comunidades.

El resto de las comunidades con otros gobiernos- ha dicho- o los han remitido ya o han notificado que lo van a hacer en los próximos días y "han mostrado voluntad de poner transparencia".

"La ley se cumple y punto", ha dicho la titular de Sanidad, que ha insistido en la "obligación legal" de aportar al Gobierno esta información y ha avanzado que si, a pesar de este requerimiento, estas comunidades no envían los datos de los programas de detección precoz de sus sistemas sanitarios, "el siguiente paso legal es el contencioso administrativo". Desde Sanidad creen que si se niegan a dar los datos es porque "tienen algo que ocultar".

En su requerimiento, la ministra les aclara que, de no disponer todos los indicadores solicitados de los últimos cinco años, envíen al menos los que tengan disponibles hasta la fecha o bien aquellos que se emplean actualmente en la evaluación de los programas autonómicos de cribados.

El pasado 24 de octubre los consejeros de Sanidad de las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular se levantaron de la mesa del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud a los pocos minutos de haber comenzado por esta petición del Ministerio, que requirió esta información tras la polémica en Andalucía por los fallos detectados en su programa de cribado de cáncer de mama. Los consejeros argumentaron que no pueden aportar esos datos por no disponer de un sistema informático ni plataforma para ello, ni tampoco de indicadores concretos. La ministra ha dicho que son "excusas de mal gobernante".

El departamento de Mónica García solicitó a todas las comunidades los datos de los últimos cinco años de los programas de cribado de cáncer, tras esos fallos reconocidos por la Junta de Andalucía, ya judicializados, que para la ministra significan "solo la punta del iceberg" del modelo sanitario del PP.

"Estos datos no son del señor Moreno, ni de la señora Ayuso ni del señor Mañueco, son de toda la ciudadanía", ha afirmado la ministra.