Sanidad y las comunidades autónomas acuerdan compartir por ahora los datos básicos de los cribados

El Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas han acordado este miércoles compartir por ahora los tres indicadores básicos de cribados de cáncer de mama, colon y cérvix antes de ampliar a otros en el futuro. En concreto, las comunidades enviarán el número de invitaciones a participar en los programas, la respuesta y los positivos que resulten.

"Hoy podemos decir que tras semanas de un bloqueo incomprensible por parte de las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular, han aceptado finalmente entregar los datos de los programas de cribado", ha celebrado la titular de Sanidad, Mónica García, al término del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.

Se trata de los datos de los tres indicadores "básicos" de cualquier programa de estas características: "Hemos acordado que hay tres paquetes de indicadores que son básicos: la población a la que invitas, la que responde y la que da positivo". Según ha explicado la ministra, el objetivo reside en "analizar los datos con las comunidades autónomas y poder ver en qué se puede mejorar".

La Comisión de Salud Pública acabará de definir este jueves para que el proceso sea homogéneo entre todas las comunidades. A partir de ahí, se trabajará para añadir otros nuevos para la mejora de la vigilancia del cáncer.

Mónica García espera tener esos datos "en breve". "Cuando quieran, nos lo pueden entregar", ha asegurado. Asimismo, la ministra ha mostrado su satisfacción ante el movimiento de las comunidades del PP, que han "reculado, recapacitado y que han entrado al marco de colaborar entre todas las instituciones y darle confianza a los ciudadanos y ciudadanas de este país".

"Ha sido un encuentro relativamente tenso" Tal y como ha explicado la titular de Sanidad, el encuentro ha servido para mejorar así las tasas y los indicadores de los programas de cribado, si bien García ha echado en cara a las comunidades lideradas por el Partido Popular que "se podrían haber ahorrado todas estas semanas de desconfianza". "Ha sido un Consejo Interterritorial relativamente tenso", ha opinado García, "pero hemos terminado poniéndonos de acuerdo en que la ciudadanía se merece la confianza de un órgano que tiene que trabajar por y para los ciudadanos y por y para los pacientes y para el Sistema Nacional de Salud". En el Consejo, el ministerio y las comunidades han aprobado un procedimiento para certificar las patologías derivadas de la exposición al amianto, así como ampliar el cribado de cáncer colorrectal a los 74 años e incluir diez nuevos programas neonatales para enfermedades endocrino metabólicas. La titular de Sanidad se ha mostrado optimista tras el encuentro y espera poder acordar otras medidas con las comunidades, como la publicación de programas de invierno para afrontar la gripe. Campaña de vacunación contra la gripe: quién debe vacunarse, por qué y cuándo hacerlo Mario Pérez Además, ha insistido en que la falta de profesionales especialistas es un problema a nivel europeo. No obstante, García ha reconocido que ha hecho "todo lo que está en nuestra mano" en algunas áreas, como "ampliar las plazas, mejorar las condiciones, ampliar la jubilación activa".

Las comunidades niegan que hayan rechazado enviar la información La consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute, ha afirmado que el encuentro ha servido para evidenciar que "no se puede agitar a la población y crear desconfianza y miedo". Además, ha negado que haya rechazado facilitar sus datos porque, entre otras cosas, están publicados en la memoria del Sermas. Por su parte, el consejero andaluz, Antonio Sanz, ha vuelto a exigir la homologación de los indicadores y la puesta a disposición de una plataforma digital adecuada, sin la que la recogida de datos sobre programas de cribado "no será útil". Además, Sanz ha avanzado que "colgará de inmediato sus indicadores sobre cribados en la Red Nacional de Cribados" una vez concluida la reunión. La consejera de Salud extremeña, Sara García Espada, ha recordado que la Junta envió la información de los cribados "desde el primer momento", tras el requerimiento por parte de Sanidad. Por otro lado, la consellera de Salud de Baleares, Manuela García, ha subrayado que los cribados funcionan desde hace mucho tiempo y que las comunidades autónomas realizan un trabajo "muy importante" en este ámbito, con datos transparentes y públicos.