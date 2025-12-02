La Fiscalía de Sevilla archiva la denuncia de Amama por el supuesto borrado de mamografías

La Fiscalía de Sevilla ha archivado la denuncia de la Asociación de Mujeres con Cáncer de Mama de Sevilla (Amama) que denunció un supuesto borrado de mamografías en el Servicio Andaluz de Salud (SAS) al considerar que no hay indicios de delito de descubrimiento o revelación de secreto y daños informáticos como denunció la entidad.

Amama, que destapó el caso de los fallos en los cribados de cáncer de mama en Andalucía, denunció el pasado 21 de octubre un borrado de historiales médicos de las plataformas del Servicio Andaluz de Salud, que consideraban constitutivo de delito de obstrucción a la justicia, infidelidad en la custodia de documentos, daño contra la intimidad y falta de integridad en el ejercicio de la función pública.

Amama denunció que algunas pruebas como mamografías o ecografías habrían desaparecido de plataformas como Clic Salud o Diraya y también habían detectado el cambio nomenclaturas en algunas de ellas.

El Servicio Andaluz de Salud informó en este momento de que se trató de una incidencia técnica en la aplicación Clic Salud que había provocado que algunos usuarios no pudieran acceder temporalmente a imágenes e informes clínicos, asegurando que no se ha producido ningún borrado ni pérdida de historiales médicos.