La Fiscalía de Sevilla archiva la denuncia de Amama por el supuesto borrado de mamografías
- Considera que no hay indicios de delito de descubrimiento o revelación de secreto
- Amama denunció la "desaparición" de mamografías y ecografías de plataformas como Clic Salud o Diraya
La Fiscalía de Sevilla ha archivado la denuncia de la Asociación de Mujeres con Cáncer de Mama de Sevilla (Amama) que denunció un supuesto borrado de mamografías en el Servicio Andaluz de Salud (SAS) al considerar que no hay indicios de delito de descubrimiento o revelación de secreto y daños informáticos como denunció la entidad.
Amama, que destapó el caso de los fallos en los cribados de cáncer de mama en Andalucía, denunció el pasado 21 de octubre un borrado de historiales médicos de las plataformas del Servicio Andaluz de Salud, que consideraban constitutivo de delito de obstrucción a la justicia, infidelidad en la custodia de documentos, daño contra la intimidad y falta de integridad en el ejercicio de la función pública.
Amama denunció que algunas pruebas como mamografías o ecografías habrían desaparecido de plataformas como Clic Salud o Diraya y también habían detectado el cambio nomenclaturas en algunas de ellas.
El Servicio Andaluz de Salud informó en este momento de que se trató de una incidencia técnica en la aplicación Clic Salud que había provocado que algunos usuarios no pudieran acceder temporalmente a imágenes e informes clínicos, asegurando que no se ha producido ningún borrado ni pérdida de historiales médicos.
Fiscalía habla de "avalancha de peticiones"
El fiscal determina que una "avalancha de peticiones" provocó que el sistema dejara de funcionar con normalidad, por lo que considera que el borrado denunciado por la asociación nunca se produjo y nunca hubo delito, según han confirmado a RTVE fuentes de la Fiscalía.
A la denuncia de Amama se sumó posteriormente el Defensor del Paciente asegurando que se habían podido destruir documentos que contenían información confidencial sobre la salud y tratamiento de las afectadas.
Para la Fiscalía, no se ha producido ninguno de esos delitos, por lo que ha decidido archivar las actuaciones, ya que no se han hallado "evidencias directas de manipulación intencionada y que la caída de servidores ha sido fruto de la saturación de los mismos, al no ser capaces de dar acceso a la cantidad de solicitudes de visionados de las imágenes correspondiente al módulo de servicio a los ciudadanos", según el texto del archivo, que ha adelantado ABC.
Ahora sigue su curso la denuncia presentada por la asociación 'El Defensor del Paciente' sobre los errores en el programa de cribado de cáncer de mama en esta comunidad, además de denuncias individuales de afectadas por la crisis en el programa de detección precoz.
Estas mujeres afectadas- 2.317, según datos de la Junta de Andalucía- no fueron informadas de los resultados no concluyentes de los cribados, lo que provocó a principios de octubre una crisis en el Gobierno andaluz en la que dimitió la anterior consejera de Salud, Rocío Hernández, entre otros cargos, y un enfrentamiento de la Junta con la asociación de mujeres con cáncer de mama de Sevilla Amama, que asegura que ha recibido más de 4.000 consultas por estos fallos.