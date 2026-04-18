Policías y guardias civiles piden en Madrid jubilaciones dignas y ser profesión de riesgo

Policías nacionales y guardias civiles se han manifestado este sábado en Madrid para exigir que se apruebe "de forma inmediata" el real decreto que regula la jubilación anticipada de los policías nacionales y para reivindicar la equiparación salarial real y el reconocimiento como profesión de riesgo ante la "falta de avances" con el Ministerio del Interior.

La protesta, que ha recorrido el centro de la capital española, desde la Puerta del Sol hasta el Congreso, ha sido convocada por los sindicatos Jusapol y Jupol y la asociación de guardias civiles Jucil, que han calificado la movilización de "éxito rotundo", destacando la participación de 15.000 personas, según sus cálculos. La Delegación del Gobierno, sin embargo, rebaja la cifra a 4.500.

En la manifestación han participado el portavoz nacional de Seguridad de Vox, Samuel Vázquez, y el diputado nacional del PP Pedro Muñoz Abrines.

La manifestación ha sido organizada en defensa de la jubilación digna, la equiparación salarial real y el reconocimiento de la profesión policial como profesión de riesgo. Alejandro Martinez Velez Alejandro Martínez Vélez / Europa Press

Los organizadores valoran el proyecto de real decreto que regula la jubilación anticipada de los policías nacionales encuadrados en el Régimen General de la Seguridad Social tras años de "bloqueo" por parte del Gobierno, pero destacan que es una "consecuencia directa" de la sentencia el Tribunal Supremo.

Cabe recordar que el alto tribunal estimó un recurso presentado por Jupol contra la desestimación por silencio administrativo del Consejo de Ministros a la solicitud sindical para aplicar coeficientes reductores de la edad de jubilación a estos agentes.

Denuncian que la situación responde a una "decisión política" Durante la lectura del manifiesto, el presidente de Jusapol, Miguel Gómez, ha denunciado la actitud del Ejecutivo, al que ha acusado de "incumplir una obligación legal" tras la sentencia del Supremo. "Hoy hemos salido a la calle para defender nuestra dignidad (...) Estamos exigiendo el cumplimiento de una sentencia firme y el fin de una discriminación que ya no se puede sostener", ha señalado. Gómez ha subrayado además que la situación actual responde a una "decisión política" que perpetúa desigualdades entre cuerpos policiales. "En España no puede haber policías de primera y de segunda. Nuestro trabajo, nuestro esfuerzo y nuestro riesgo valen lo mismo, y exigimos el mismo trato", ha afirmado. Por su parte, el secretario general de Jupol, Aarón Rivero, ha avisado al Ministerio del Interior que han perdido la paciencia "ante los continuos retrasos y la falta de voluntad política". "Se acabaron las excusas y los incumplimientos. La jubilación anticipada es un derecho reconocido por la Justicia y no vamos a permitir que se siga bloqueando. Si el Gobierno no cumple, nos va a tener en la calle todas las veces que haga falta", ha advertido. Asimismo, el secretario general de Jucil, Ángel Lezcano, ha añadido además que "no desistirán ante el actual Gobierno ni ante los venideros" para buscar justicia.