Polo (CHJ) niega que las obras en el Poyo hubieran evitado la catástrofe de la dana e insiste en el "caos" del Cecopi

El presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Miguel Polo, ha lamentado que "no hubo ninguna planificación" por parte de las autoridades autonómicas de Emergencias valencianas ante la dana. "Quien tenía que tomar decisiones no las tomaba" y la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrada (Cecopi) "era un caos", ha afirmado durante su comparecencia en la comisión de investigación en el Congreso sobre la gestión de las riadas que dejaron 230 muertos el 29 de octubre de 2024.

"No vi malicia entre quienes gestionaron la emergencia, lo que vi es desconocimiento e indecisión", ha criticado. Polo asistió telemáticamente a parte de esta reunión, convocada a las 17.00 horas de la tarde. A esa hora, como tarde, ya había información para avisar a la población, ha recalcado, y "ya había caudales muy importantes circulando por algunos cauces". "El formato del Cecopi no fue el problema, el problema fue la hora a la que comenzaba el Cecopi, a las 17.00, para coordinar una situación de emergencia en Utiel", localidad que llevaba "tres horas inundada".

También ha informado que pasadas las 16.30 el jefe de explotación de la presa de Forata ya pidió que se declarara la fase de emergencia en dicha presa por la crecida, que provocó unas salidas de los aliviaderos de más de 1.000 metros cúbicos por segundo.

Pasadas las 17.00, cuando ya se había declarado el estado de emergencia en Forata, escuchó a decir a la consellera Salomé Pradas -a cargo del Cecopi e imputada en la causa- "que no van a evacuar". Fue entonces cuando él pidió que enviaran "un mensaje a la población", ha añadido, insistiendo en lo que ya declaró como testigo en la instrucción judicial sobre la dana en septiembre del 2025. La alerta finalmente se envió a las 20.11, cuando ya era tarde para muchas víctimas.

Polo, que en un primer momento no había entrado a confrontar directamente con la Generalitat, ha terminado por afirmar que el conseller de Agricultura Miguel Barrachina no ha dejado de decir "mentiras e imbecilidades" y se ha referido a la polémica comida en el Ventorro de Carlos Mazón al contestar al diputado del PP César Sánchez. "Sería bueno que se aclararan ustedes cuando vayan a asumir responsabilidades que exigen estar al frente de las cosas, no estar de premios, comidas interminables y no estar en casa de uno cuando tienes una presa a punto de desbordarse", ha manifestado.

Reconoce que "no se han hecho obras en el barranco del Poyo" Preguntando por si la construcción de nuevas infraestructuras u obras de protección en la cuenca del Poyo, como una conexión con el cauce del Turia para aliviar futuras riadas, hubiera evitado las consecuencias de la dana, ha aclarado que "las infraestructuras sirven para salvar bienes, pero para salvar personas lo que hay que hacer es avisarlas". También ha asegurado que "no hay obras infalibles", y que estas "se diseñan para un nivel de riesgo" que se superó con creces con las extraordinarias lluvias del 29 de octubre. Las obras planteadas en el Poyo "podrían haber absorbido hasta 800 m3 por segundo", pero el pico de la inundación llegó a situarse entre 3.000 y 4.000 m3 por segundo. "La magnitud de la riada fue enorme y las consecuencias hubieran sido similares", ha respondido a preguntas del diputado de Podemos Javier Sánchez Serna. Además, el nivel de protección del Poyo en L'Horta Sud, la comarca más afectada por la riada, "ya era muy alto", y las infraestructuras "pueden dar una falsa sensación de seguridad", ha aseverado. También ha reconocido, a preguntas del diputado de Compromís Alberto Ibáñez, que "no se han hecho obras en el barranco del Poyo" en los últimos años, aunque se ha descargado de responsabilidad. Ha afirmado que la CHJ las impulsó pero que correspondía a Gobierno, Generalitat y ayuntamientos acometerlas. Los ingenieros denuncian la falta de inversión en obras hidráulicas: "Era una catástrofe anunciada" Samuel A. Pilar En la rambla del Poyo, desde 2007, había proyectos de reforestación en la cuenca alta y obras de micropresas, laminación, encauzamiento y conexión con el nuevo cauce del Turia por medio de corredores verdes, pero no se han llegado a ejecutar, explicaba a este medio el catedrático de Ingeniería Hidráulica de la Universitat Politècnica de València (UPV) Félix Francés.