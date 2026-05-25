La alcaldesa de Torrent señala que no recibió indicaciones por parte de Emergencias de la Generalitat el día de la dana
- Amparo Folgado asegura que la alerta roja era igual para todos y que su ayuntamiento alertó a la población
- Ha hecho estas afirmaciones antes de entrar en los juzgados de Catarroja, donde declara como testigo
La alcaldesa de Torrent (Valencia), Amparo Folgado, ha señalado que no recibió ninguna indicación por parte de Emergencias de la Generalitat sobre cómo actuar y que ella no tenía ninguna información adicional a la que tenían todos. Ha hecho estas afirmaciones antes de entrar en los juzgados de Catarroja donde este lunes declara como testigo ante la jueza que instruye la causa penal por la gestión de la dana del 29 de octubre de 2024 en la provincia de Valencia, donde murieron 230 personas.
Folgado ha manifestado que la alerta roja del día de la dana fue "igual para todos", se pensaba que era un episodio de lluvias y en Torrent no llovió, y desde su ayuntamiento se envió "toda la información y las advertencias necesarias" a la población. "Teníamos alerta roja, igual para todos, pensábamos que era una situación de lluvias, y lo prioritario para nosotros era alertar a la población, y lanzamos a través de los canales de comunicación del ayuntamiento y las redes sociales toda la información y las advertencias necesarias" sobre un episodio que espera "no volver a ver", ha explicado a los medios de comunicación.
Asimismo, ha insistido en que la alerta roja era igual para todos y, sobre la falta de advertencias, ha apuntado que eso lo tendrá que explicar "quien tenga que explicarlo".
Preguntada si el día de la dana pudo hablar con el entonces president de la Generalitat, Carlos Mazón, ha dicho que había problemas de comunicaciones telefónicas, parte del municipio estaba sin luz, y se recibió una llamada de madrugada a uno de los pocos teléfonos que estaban activos en la que decían que se había intentado contactar con la alcaldesa, pero su teléfono no funcionaba, y le trasladaron una petición por parte de la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, y de Mazón, que no ha concretado.
Situación "bastante complicada"
Ese día sobre las seis de la tarde fue cuando vio cómo iba el barranco de la Horteta al desplazarse a un punto de ese barranco y llamó a la Policía Local al ver que la situación era "bastante complicada", más en ese punto donde había una pasarela que ya no estaba, e hizo otras llamadas.
Por la mañana, cuando se activó la alerta roja, el gobierno local reunió a una especie de comité de crisis para tomar una serie de medidas, atendiendo a las advertencias meteorológicas que iban llegando "casi minuto a minuto", y se decidió suspender la actividad lectiva y la deportiva en los centros municipales. El decreto sobre la suspensión de las clases en la ciudad salió al mediodía para que de forma escalonada se fuera recogiendo a los niños de los centros escolares y a la hora de comer ya estuvieran cerrados.
Folgado ha reiterado que nunca había visto el barranco como estaba el día de la dana: "Una imagen que no podremos olvidar nunca".