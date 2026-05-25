La alcaldesa de Torrent señala que no recibió indicaciones por parte de Emergencias de la Generalitat el día de la dana

La alcaldesa de Torrent (Valencia), Amparo Folgado, ha señalado que no recibió ninguna indicación por parte de Emergencias de la Generalitat sobre cómo actuar y que ella no tenía ninguna información adicional a la que tenían todos. Ha hecho estas afirmaciones antes de entrar en los juzgados de Catarroja donde este lunes declara como testigo ante la jueza que instruye la causa penal por la gestión de la dana del 29 de octubre de 2024 en la provincia de Valencia, donde murieron 230 personas.

Folgado ha manifestado que la alerta roja del día de la dana fue "igual para todos", se pensaba que era un episodio de lluvias y en Torrent no llovió, y desde su ayuntamiento se envió "toda la información y las advertencias necesarias" a la población. "Teníamos alerta roja, igual para todos, pensábamos que era una situación de lluvias, y lo prioritario para nosotros era alertar a la población, y lanzamos a través de los canales de comunicación del ayuntamiento y las redes sociales toda la información y las advertencias necesarias" sobre un episodio que espera "no volver a ver", ha explicado a los medios de comunicación.

Asimismo, ha insistido en que la alerta roja era igual para todos y, sobre la falta de advertencias, ha apuntado que eso lo tendrá que explicar "quien tenga que explicarlo".

Preguntada si el día de la dana pudo hablar con el entonces president de la Generalitat, Carlos Mazón, ha dicho que había problemas de comunicaciones telefónicas, parte del municipio estaba sin luz, y se recibió una llamada de madrugada a uno de los pocos teléfonos que estaban activos en la que decían que se había intentado contactar con la alcaldesa, pero su teléfono no funcionaba, y le trasladaron una petición por parte de la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, y de Mazón, que no ha concretado.