La jueza da cinco días a Mazón para que aporte el listado de sus llamadas y mensajes el día de la dana

El juzgado de Catarroja (Valencia) que instruye la gestión de la dana ha dado cinco días de plazo para que el 'expresident' de la Generalitat valenciana Carlos Mazón aporte voluntariamente su listado de llamadas y mensajes el día de la tragedia, el 29 de octubre de 2024, además de las facturas correspondientes a los listados de llamadas.

Además, la titular del Juzgado 3 de Catarroja ha acordado señalar la declaración como testigo del 'expresident' una vez que la Audiencia de Valencia resuelva sobre el recurso presentado por este para personarse en la causa de la dana, según informa el Tribunal Superior de Justicia valenciano.

Este tribunal ha desestimado por unanimidad los recursos de súplica presentados por varias acusaciones y ha confirmado su decisión de no investigar a Mazón por su actuación durante la dana, que dejó 230 víctimas mortales.

En esta nueva resolución, el TSJCV repite que no aprecia los indicios de delito sólidos y cualificados que requiere la jurisprudencia en cuanto a la supuesta participación activa de Mazón en el envío del mensaje de alerta Es-Alert a la población aquel 29 de octubre.

La jueza instructora de la causa de la dana acordó elevar al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana la exposición razonada contra el Mazón que en estos momentos se encuentra aforado.