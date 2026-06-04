RTVE Comunitat Valenciana amplía su oferta informativa con la emisión de 'L’Informatiu' el fin de semana

RTVE Comunitat Valenciana ampliará su oferta informativa con la emisión de ‘L’Informatiu’ también durante los fines de semana. La nueva edición se estrenará el próximo sábado 6 de junio a las 13:55 horas, con la duración habitual de los informativos territoriales de TVE. El espacio estará presentado por la periodista valenciana Júlia Gironés. El periodista Adrián Arnau coordinará el nuevo equipo de fin de semana y asumirá la responsabilidad editorial del informativo.

Para hacer frente a este reto, el Centro de Producción de RTVE Comunitat Valenciana ha llevado a cabo un refuerzo de plantilla en las tres provincias, lo que permitirá apostar por formatos más dinámicos y una mayor capacidad de respuesta informativa. Además, una mayor presencia sobre el terreno facilitará la cobertura de los numerosos acontecimientos que se celebran en la Comunitat Valenciana y permitirá profundizar en el análisis de la actualidad.

Plató de 'L'Informatiu Comunitat Valenciana'

Una apuesta por la información pública y de proximidad La incorporación de esta nueva edición permitirá ofrecer información territorial los siete días de la semana, reforzando la vocación de servicio público de RTVE y su compromiso con una cobertura más cercana de la actualidad valenciana. El estreno de esta nueva etapa de ‘L’Informatiu’ estará marcado por algunos de los asuntos que centran el debate público en la Comunitat Valenciana, con especial atención a cuestiones que han generado impacto social y movilizaciones ciudadanas. El espacio incluirá además reportajes de contexto y piezas de elaboración propia que profundizarán en acontecimientos de relevancia nacional e internacional vinculados con el territorio valenciano. Este modelo de expansión ya se encuentra operativo en otras comunidades como Andalucía, Canarias y Cataluña, consolidando así una estrategia territorial sólida y cercana a la ciudadanía.