España - Inglaterra, en directo hoy en vídeo el partido de clasificación para el Mundial femenino 2027

Sigue en directo el decisivo encuentro entre las selecciones femeninas de España e Inglaterra, correspondiente a la quinta jornada de la fase de clasificación para el Mundial de 2027. El partido se disputa este viernes en el estadio de Son Moix (Palma de Mallorca) y podrás seguirlo en abierto y gratis a través de La 1 de TVE y la plataforma RTVE Play a partir de las 21:00 horas.

Este duelo directo marca el liderato del grupo, que otorga el billete directo a la cita mundialista de Brasil. La selección dirigida por Sonia Bermúdez busca la revancha tras la derrota sufrida en Wembley ante las 'lionesses' por la mínima (1-0). Actualmente, Inglaterra lidera con tres puntos de ventaja, aunque ambas selecciones llegan con un balance goleador idéntico de +9. Una victoria española equilibraría la tabla antes de la difícil visita final a Islandia. La gran novedad para la Roja es el regreso de Aitana Bonmatí. La triple Balón de Oro se reincorpora al grupo tras superar su lesión, reforzando un centro del campo donde Alexia Putellas ha recuperado su mejor nivel. El bloque español llega con el optimismo que otorga el reciente éxito europeo del FC Barcelona, contando con figuras determinantes como Patri Guijarro, Salma Paralluelo o Claudia Pina.

Por su parte, el combinado inglés, actual campeón de Europa, llega con la ventaja que le dio el gol de Lauren Hemp en el partido de ida. Una victoria por una diferencia de dos o más goles serviría para que España recuperara el liderato. El equipo de Sarina Wiegman destaca por su solidez defensiva y un bloque físico que ya puso en aprietos a las españolas en su último enfrentamiento. El apoyo de la afición balear será clave en un Son Moix que espera arropar a sus referentes locales: Cata Coll, Lucía Corrales, Patri Guijarro y Mariona Caldentey. No te pierdas este choque de alto nivel entre las dos potencias mundiales del fútbol femenino.