Muere el filósofo alemán Jürgen Habermas a los 96 años, impulsor del proyecto federal europeo

El filósofo alemán Jürgen Habermas ha muerto a los 96 años en Starnberg, en el sur de Alemania, según informa este sábado una portavoz de su editorial, Suhrkamp Verlag, basándose en informaciones facilitadas por la familia: "Puedo confirmarle que Jürgen Habermas ha muerto hoy. De esto ha informado la familia. Ha muerto en su casa".

Fue el intelectual alemán más influyente de la segunda generación de la Escuela de Fráncfort, implicado en todos los grandes debates de la posguerra. Habermas veía en Europa el único remedio, a su juicio, al auge de los nacionalismos. Dedicó sus últimos años a promover un proyecto federal europeo, para evitar que el Viejo Continente volviera a caer, como en el siglo XX, en las rivalidades nacionalistas.

A lo largo de su vida, Habermas vinculó filosofía y política, pensamiento y acción. Su autoridad moral le valió múltiples distinciones en todo el mundo. Tras haber sido el portavoz de la protesta estudiantil alemana en los años 60, Habermas se convirtió en su blanco treinta años más tarde, tras haber denunciado los riesgos de un "fascismo de izquierdas" para el Estado de derecho.

En 1989, criticó las modalidades de la reunificación alemana, guiada esencialmente por las exigencias del mercado, y que hacía "del marco alemán su estandarte". Entre sus mayores aportaciones destacan la construcción de la teoría de la acción comunicativa, la ética del discurso y la teoría de la democracia deliberativa.

El filósofo alemán Jürgen Habermas habla con los periodistas en un auditorio de la Escuela de Filosofía de Atenas el 6 de agosto de 2013 LOUISA GOULIAMAKI / AFP