Muere en Menorca el escritor holandés Cees Nooteboom a los 92 años
- Novelista, poeta y ensayista, era una referencia en los libros de viajes
- Nooteboom vivía a caballo de España, Alemania y los Países Bajos
El escritor holandés Cees Nooteboom ha muerto en paz este 11 de febrero a los 92 años de edad en su casa de Sant Lluís, en la isla de Menorca, como ha comunicado Siruela, su editorial en España.
Novelista, poeta, ensayista, dramaturgo, traductor, fue uno de los últimos grandes viajeros, y sus libros de viajes son una referencia clave. Destaca El desvío a Santiago, reflejo de sus periplos por España en compañía de su esposa, la fotógrafa Simone Sassen. Con ella también compiló la obra monumental Tumbas, una serie de semblanzas acompañadas de fotos de las sepulturas de poetas y escritores.
Nooteboom, erudito y cosmopolita, vivió entre Holanda, Alemania y España. Su espíritu viajero alienta en otros libros como Hotel Nómada, Noticias de Berlín (sobre la caída del muro), El azar y el destino (viajes a Latinoamérica), Venecia, la ciudad, el león y el agua o Círculos infinitos (Japón).
Una casa en Menorca
Llegó en los años 60 a la isla de Menorca y compró una casa en Sant Lluís en la que pasaba largas temporadas. La muerte le ha sorprendido en su querida isla, a la que dedicó algunos de sus libros, como las antologías Lluvia roja o 533 días. La editorial Siruela tiene previsto publicar próximamente España interminable, un volumen de crónicas sobre la piel de toro.
Nacido en La Haya en 1993, Cornelis Johannes Jacobus Maria (Cees) Nooteboom publicó en 1957 su primera novela Philip y los otros, galardonada con el Premio Ana Frank; a la que siguió una reflexión sobre el oficio de escritor, El caballero ha muerto y otra de corte existencialista, Rituales.
Entre su producción de las últimas décadas figuran también las novelas Una canción del ser y la apariencia, El día de todas las almas, Perdido el paraíso o ¡Mokusei!. Apasionado del arte dedicó algunos de sus textos a pintores como El Bosco o Zurbarán, y escribió el ensayo El enigma de la luz.
Un nómada europeo
Su obra, en constante reflexión sobre el europeísmo y el nacionalismo, ha sido traducida a más de veinte idiomas. Además de ser candidato al Premio Nobel en varias ocasiones, obtuvo la Medalla de Oro del Círculo de Bellas Artes de Madrid (2003); el Premio Europeo de Poesía (2008) y el Formentor de las Letras en 2020.
Entre sus reconocimientos, Francia le nombró Caballero de la Legión de Honor y la Freie Universität de Berlín le invistió como doctor honoris causa.
"Cees Nooteboom ha desbordado con su incesante creatividad el límite que proponen los géneros literarios. […] Ha hecho del nomadismo una actitud filosófica, estética y espiritual que trasciende las fronteras y revela la naturaleza expansiva de los horizontes humanos". Así, reconocía su labor el jurado del Premio Formentor.