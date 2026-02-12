Muere en Menorca el escritor holandés Cees Nooteboom a los 92 años

El escritor holandés Cees Nooteboom ha muerto en paz este 11 de febrero a los 92 años de edad en su casa de Sant Lluís, en la isla de Menorca, como ha comunicado Siruela, su editorial en España.

Novelista, poeta, ensayista, dramaturgo, traductor, fue uno de los últimos grandes viajeros, y sus libros de viajes son una referencia clave. Destaca El desvío a Santiago, reflejo de sus periplos por España en compañía de su esposa, la fotógrafa Simone Sassen. Con ella también compiló la obra monumental Tumbas, una serie de semblanzas acompañadas de fotos de las sepulturas de poetas y escritores.

Nooteboom, erudito y cosmopolita, vivió entre Holanda, Alemania y España. Su espíritu viajero alienta en otros libros como Hotel Nómada, Noticias de Berlín (sobre la caída del muro), El azar y el destino (viajes a Latinoamérica), Venecia, la ciudad, el león y el agua o Círculos infinitos (Japón).

Una casa en Menorca Llegó en los años 60 a la isla de Menorca y compró una casa en Sant Lluís en la que pasaba largas temporadas. La muerte le ha sorprendido en su querida isla, a la que dedicó algunos de sus libros, como las antologías Lluvia roja o 533 días. La editorial Siruela tiene previsto publicar próximamente España interminable, un volumen de crónicas sobre la piel de toro. Nacido en La Haya en 1993, Cornelis Johannes Jacobus Maria (Cees) Nooteboom publicó en 1957 su primera novela Philip y los otros, galardonada con el Premio Ana Frank; a la que siguió una reflexión sobre el oficio de escritor, El caballero ha muerto y otra de corte existencialista, Rituales. Entre su producción de las últimas décadas figuran también las novelas Una canción del ser y la apariencia, El día de todas las almas, Perdido el paraíso o ¡Mokusei!. Apasionado del arte dedicó algunos de sus textos a pintores como El Bosco o Zurbarán, y escribió el ensayo El enigma de la luz.