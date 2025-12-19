Almudena Ariza, Premio Libertad de Prensa y Valores Periodísticos 2025 de San Fernando

La periodista y corresponsal de RTVE Almudena Ariza ha recogido este jueves en San Fernando (Cádiz) el galardón Premio Libertad de Prensa y Valores Periodísticos 2025. Un galardón que destaca este año la labor realizada por los periodistas en Gaza y el trabajo de Ariza realizado allí como corresponsal de TVE, además de ser “referente indiscutible del periodismo español”.

El galardón, que ha celebrado su VII edición, reconoce a personalidades y medios que encarnan los valores del periodismo libre, riguroso y comprometido, honrando la circulación de ideas, el derecho a la información y el papel de la prensa como motor de sociedades más justas, igualitarias y democráticas.

“En este contexto en el que más que nunca se pide a la sociedad en general un llamamiento en defensa de la información en lugares donde el periodismo está siendo amenazado se ha pensado en otorgar el premio a la periodista de la RTVE”, señaló la alcaldesa de San Fernando, Patricia Cavada. “Ariza ha puesto voz a esa dramática situación en la que se encuentra Gaza, donde no solo los profesionales de la información están en el punto de mira, sino también el propio derecho a la sociedad a ser informado de lo que allí está ocurriendo, de la barbarie, del genocidio y de la masacre que está viviendo la población palestina”, añadió.

Por su parte, Almudena Ariza, ha agradecido este reconocimiento otorgado por la ciudad de San Fernando: “Es un honor que hayáis pensado en mí para recibir este galardón en un lugar tan simbólico como el Real Teatro de Las Cortes".

La corresponsal subrayó su compromiso con los valores que representa el premio, especialmente con la defensa de la libertad de prensa. En este sentido, destacó "la necesidad de seguir informando, sin equidistancias, sobre lo que ocurre en lugares como Gaza, donde la información resulta cada vez más escasa y peligrosa". Por último, quiso agradecer de corazón este reconocimiento, que, en sus propias palabras, "interpreto como un impulso para continuar ejerciendo el periodismo con rigor, honestidad y compromiso".