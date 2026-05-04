RTVE Digital alcanza cifras de récord y las redes sociales consiguen su mejor abril en dos años

RTVE Digital alcanza cifras de récord en el mes de abril. RTVE.es supera los 19 millones de visitantes únicos y RTVE Play logra 9,1 millones de visitantes únicos. Por su parte el portal informativo RTVE Noticias registra 8,3 millones de visitantes únicos, un 38,8% más que hace un año, con la Copa del Rey y los partidos del Mutua Madrid Open entre los contenidos más vistos. El canal EN PLAY se posiciona en tercera posición entre los directos, detrás de La 1 y Canal 24 horas.

RTVE Digital: crecimientos de EN PLAY y RNE Audio RTVE.es supera los 19 millones de visitantes únicos (19.176.045) en abril, con datos de Adobe Analytics. Por su parte RTVE Play logra 9,1 millones de visitantes únicos. ‘La Promesa’ se mantiene como contenido más visto, seguido del espacio de cine internacional, que suma un 17,6% de espectadores en el último año y ‘MasterChef’ que ocupa el tercer lugar con 482.000 visitantes únicos. EN PLAY marca su mejor dato mensual hasta la fecha al rozar los 520.000 visitantes únicos en abril, superando el medio millón de visitantes por segundo mes consecutivo. El seguimiento en directo suma un 6% de espectadores respecto a marzo. ‘Cosas de palacio’ se mantiene como programa más visto bajo demanda, con 77.000 visitantes únicos, mientras ‘Poco me parece’ se convierte en el mejor estreno de abril en el canal con 10.285 visitantes únicos. El canal en directo exclusivo de RTVE Play sube a la tercera posición entre los directos, por detrás de La 1 y Canal 24 horas. RNE Audio consigue 984.000 visitantes únicos, con un crecimiento del 8,8% en el último año impulsado por el consumo del audio on-demand (aumenta un 85% sobre 2025). Los directos en streaming se acercan a los 2,8 millones de visitantes únicos.

Cifras récord en RTVE Noticias El portal informativo RTVE Noticias registra en abril 8,3 millones de visitantes únicos, un 38,8% más que hace un año. El área de Deportes alcanza 2,7 millones de visitantes únicos. El directo de la final de la Copa del Rey ha sido lo más visto del mes con casi 560.000 visitantes únicos. Los partidos del Mutua Madrid Open también ocupan primeros puestos en el ranking de directos.