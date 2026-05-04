RTVE Digital alcanza cifras de récord y las redes sociales consiguen su mejor abril en dos años
- RTVE.es supera los 19 millones de visitantes únicos y RTVE Play logra 9,1 millones de visitantes únicos
- El portal RTVE Noticias registra un 38,8% más de visitantes que hace un año
- La Copa del Rey y los partidos del Mutua Madrid Open, entre los contenidos más vistos
- EN PLAY supera el medio millón de usuarios totales en abril
- RNE Audio crece un 8,8 % en el último año
- Las redes sociales de RTVE consiguen su mejor abril en dos años con 1.240 millones de visualizaciones
RTVE Digital alcanza cifras de récord en el mes de abril. RTVE.es supera los 19 millones de visitantes únicos y RTVE Play logra 9,1 millones de visitantes únicos. Por su parte el portal informativo RTVE Noticias registra 8,3 millones de visitantes únicos, un 38,8% más que hace un año, con la Copa del Rey y los partidos del Mutua Madrid Open entre los contenidos más vistos. El canal EN PLAY se posiciona en tercera posición entre los directos, detrás de La 1 y Canal 24 horas.
RTVE Digital: crecimientos de EN PLAY y RNE Audio
RTVE.es supera los 19 millones de visitantes únicos (19.176.045) en abril, con datos de Adobe Analytics. Por su parte RTVE Play logra 9,1 millones de visitantes únicos. ‘La Promesa’ se mantiene como contenido más visto, seguido del espacio de cine internacional, que suma un 17,6% de espectadores en el último año y ‘MasterChef’ que ocupa el tercer lugar con 482.000 visitantes únicos.
EN PLAY marca su mejor dato mensual hasta la fecha al rozar los 520.000 visitantes únicos en abril, superando el medio millón de visitantes por segundo mes consecutivo. El seguimiento en directo suma un 6% de espectadores respecto a marzo. ‘Cosas de palacio’ se mantiene como programa más visto bajo demanda, con 77.000 visitantes únicos, mientras ‘Poco me parece’ se convierte en el mejor estreno de abril en el canal con 10.285 visitantes únicos. El canal en directo exclusivo de RTVE Play sube a la tercera posición entre los directos, por detrás de La 1 y Canal 24 horas.
RNE Audio consigue 984.000 visitantes únicos, con un crecimiento del 8,8% en el último año impulsado por el consumo del audio on-demand (aumenta un 85% sobre 2025).
Los directos en streaming se acercan a los 2,8 millones de visitantes únicos.
Cifras récord en RTVE Noticias
El portal informativo RTVE Noticias registra en abril 8,3 millones de visitantes únicos, un 38,8% más que hace un año. El área de Deportes alcanza 2,7 millones de visitantes únicos. El directo de la final de la Copa del Rey ha sido lo más visto del mes con casi 560.000 visitantes únicos. Los partidos del Mutua Madrid Open también ocupan primeros puestos en el ranking de directos.
Las redes de RTVE tienen su mejor abril en dos años
Las redes de RTVE alcanzan su mejor abril de los últimos dos años, con 1.240 millones de visualizaciones y un crecimiento del 11,45 % respecto a abril de 2025.
Instagram sigue siendo la red social líder, concentrando el 43 % de las visualizaciones de los contenidos de RTVE, manteniendo la tendencia del año.
‘La Revuelta’ se consolida como la marca líder, con casi 342 millones de visualizaciones, seguida de RTVE Noticias y Teledeporte.
El contenido más viral del mes fue el vídeo de TikTok de ‘La Revuelta’ sobre El duelo de guitarras entre Ca7riel y Grison, con 12,52 millones de visualizaciones y más de 1,15 millones de interacciones.