'Poco me parece' desmonta el mito del cine subvencionado: los datos que desmienten el bulo
- Jose Cabrera se viene arriba y ahora que está en RTVE Play quiere fichar por 'Verifica'
- Desde hoy, Poco me parece comienza a emitirse en riguroso directo cada jueves a las 19:40
¡Qué llegan los subvencionados! Y en el imaginario colectivo surge la imagen de la alfombra roja de los Goya cuando bien podría aparecer la del paseíllo en cualquier plaza de toros. Esta es grosso modo la pesquisa que Jose Cabrera ha utilizado en su sección de Poco me parece para desmontar uno de los bulos más extendidos: que la cultura vive por y para las subvenciones.
Como el rigor corre por sus venas han decidido hacer lo que debería hacer todo medio de comunicación: investigar y venir con los datos bien contrastados. Por ejemplo, que las empresas de telecomunicaciones españolas recibieron un total de 541 millones, que el sector de los automóviles recibió 220 millones y del que menos se habla: del de la tauromaquia, que ha batido récords.
Y la cultura andaluza, ¿qué?
Pero para rizar el rizo, destaca el colaborador de Marina Lobo, está el ejemplo de Andalucía, donde utilizan los "sobrantes" de cultura a financiar un macroevento cofrade en Sevilla. "Cómo no va a sobrar dinero de la Cultura en Andalucía, si todos los que se dedican a algo artístico se acaban yendo fuera", dice Cabrera como exiliado andaluz.
En plena precampaña de cara a las futuras elecciones andaluzas, desde Poco me parece destacan el que actual ejecutivo autonómico "es como un padre ausente: se queja de que no le llega el dinero para tu salud y educación, al tiempo que sí que le sobra dinero para salir con 'Macarenas' y 'Magdalenas'. Y también de madrugá."
Poco me parece, ahora, en riguroso directo
Poco me parece, comienza una nueva andadura en riguroso directo cada jueves a las 19.40 de la tarde, justo antes de que Marina Lobo se siente junto a Inés Hernand en La Retaguardia.
Junto a José Cabrera y Fernando Moraño protagonizan "el programa que nunca dará las campanadas", "el programa favorido de Koldo y Ábalos", y el que tiene a cuatro personas sentadas de público a pesar de que aquí "solo llega la línea 9 y pilla lejos". Y hoy, además, con Miguel Martín en un paradisíaco lugar.