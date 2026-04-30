'Poco me parece' desmonta el mito del cine subvencionado: los datos que desmienten el bulo

¡Qué llegan los subvencionados! Y en el imaginario colectivo surge la imagen de la alfombra roja de los Goya cuando bien podría aparecer la del paseíllo en cualquier plaza de toros. Esta es grosso modo la pesquisa que Jose Cabrera ha utilizado en su sección de Poco me parece para desmontar uno de los bulos más extendidos: que la cultura vive por y para las subvenciones.

Como el rigor corre por sus venas han decidido hacer lo que debería hacer todo medio de comunicación: investigar y venir con los datos bien contrastados. Por ejemplo, que las empresas de telecomunicaciones españolas recibieron un total de 541 millones, que el sector de los automóviles recibió 220 millones y del que menos se habla: del de la tauromaquia, que ha batido récords.

Y la cultura andaluza, ¿qué? Pero para rizar el rizo, destaca el colaborador de Marina Lobo, está el ejemplo de Andalucía, donde utilizan los "sobrantes" de cultura a financiar un macroevento cofrade en Sevilla. "Cómo no va a sobrar dinero de la Cultura en Andalucía, si todos los que se dedican a algo artístico se acaban yendo fuera", dice Cabrera como exiliado andaluz. En plena precampaña de cara a las futuras elecciones andaluzas, desde Poco me parece destacan el que actual ejecutivo autonómico "es como un padre ausente: se queja de que no le llega el dinero para tu salud y educación, al tiempo que sí que le sobra dinero para salir con 'Macarenas' y 'Magdalenas'. Y también de madrugá." Poco me parece Poco me parece - Programa 3 - Pisos gratis, razón aquí Marina Lobo, José Cabrera y Fernando Moraño encaran su primer y puede que último programa en directo para hablar de cosas que conocen de primera ma... Ver ahora