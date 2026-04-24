Marina Lobo funda su propia república… y ya tiene enemigo común en ‘Poco me parece’

En el Día de Castilla y León, Marina Lobo presume de raíces leonesas y, en lugar en enarbolar la bandera leonesista, decide independizarse no solo de Castilla, sino también del resto de España… e incluso de RTVE Play.

Con apenas un primer programa a sus espaldas, desde hoy en En Play nace la República Independiente de Poco me parece. Ahora solo falta crear la identidad corporativa (y sentimental también, claro está). La bandera ya la tienen decidida y también el candidato a jefe de Estado, "un enemigo común, alguien que caiga mal a mucha gente". El nombre, por aquí mejor no lo decimos pero damos una pista: lo traen en la mochila del anterior programa del que ha surgido este spin-off.

En esta peculiar "utopía", incluso los problemas migratorios tiene solución. "En la república de Poco me parece, nadie tiene papeles", afirma José Cabrera. Según el colaborador, se trata del "único estado que te regala tu identidad": sin DNI ni de pasaporte, basta con decir cómo te llamas para que así conste.

Carlos Baute, protagonista inesperado En el repaso a la actualidad tampoco ha faltado la polémica protagonizada por Carlos Baute. El artista de "Colgando en tus manos" fue noticia tras participar en un acto en la Puerta del Sol de Madrid, donde Baute dejaba de lado su faceta de compositor de canciones de 4:40 para meterse en el papel de corista. "Muerta Sánchez" reconoce Marina Lobo que se quedó al escucharle seguir el juego a los defensores de la opositora venezolana, María Corina Machado, coreando soflamas racistas a la actual presidenta encargada del país, Delcy Rodríguez. Que se dejó llevar "por la emoción del momento", es la excusa que puso a posteriori tras ver la que había liado el pollito tras ser consciente de la polémica generada. Poco me parece Poco me parece - Programa 2 - "Entrevista" a Carlos Baute Marina Lobo, José Cabrera y Fernando Moraño repasan la actualidad con humor, desde las reacciones al último single de Carlos Baute hasta el nuevo s... Ver ahora