Marina Lobo: "¡Hemos vuelto, zorras!" El espíritu del 'Veintipico' ya está en RTVE Play

Ni Rocío Jurado se atrevió a tanto en el AVE. Marina Lobo y todo su equipo han cruzado los tornos de Torrespaña como grandes estrellas del videopodcasting en su aterrizaje en En Play. Se les ha hecho largo eso de estar unos meses alejados de los micros y no poder comentar con nadie todo lo que ha sucedido estas semanas. O, mejor dicho, la tira diaria que comparte con Inés Hernand en La Retaguardia le sabe poco a Marina Lobo.

Tras lamerse las heridas y pasar por todos los estados de ánimo "como Ortega Cano cuando pilla un buen capote", José Cabrera, Fernando Moraño y Miguel Martin han estrenado Poco me parece. El programa que rescata el espíritu del 'veintipico' acaba de aterrizar en RTVE Play emulando a Bad Gyal al grito de "¡hemos vuelto, zorras!". Aunque, sin pelos en la lengua, Lobo añade: "Y esta vez pagáis todos". Un todos, que ellos prefieren ejemplificar: mientras que a unos su sueldo le gustaría que saliera "de los impuestos de Juan del Val y de Llorente", otros prefieren imaginar que la nómina lleva todavía el aroma de los bolsillos de Shakira y Piqué.

Son todos los que están, pero no están todos los que eran En este estreno, han faltado presencialmente Ali y Pedro, pero han estado presentes a través de un vídeo en el que han puesto excusas de lo más variopintas para declinar su invitación, incluido el "yo no puedo ir porque tengo cole, voy a suspender 'cono' por vuestra culpa". Solo les ha faltado el manido "no es que no quiera, es que no puedo". Tampoco ha querido perder la ocasión de enviarles sus buenos deseos Héctor de Miguel, quien "como español, comediante y contribuyente lo único que pide es que sea barato". Su argumento no tiene falla porque si el programa "es malo, pero barato, nadie se va a meter con vosotros; y, si es bueno, pero barato, es un win win" Toda una declaración de intenciones como "el programa de Héctor de Miguel sin Héctor de Miguel, el MasterChef sin cocineros, el partido de la selección española sin Carvajal".