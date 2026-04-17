El tiempo hoy 17 de abril en España: la Aemet prevé cielos despejados excepto en el Cantábrico y Canarias
- Las temperaturas subirán ligeramente excepto en la zona norte, que bajarán
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Este viernes, 17 de abril, los cielos permanecerán despejados o con pocas nubes en la mayor parte de la Península y en Baleares. Si bien se podrán registrar algunas nubes de evolución por la tarde en zonas de montaña, que podrían dejar algún chubasco aislado, según la previsión de la Aemet.
Solo en el norte se prevén cielos nubosos que podrían dejar alguna llovizna, aunque con poca probabilidad. En Canarias, se esperan cielos nubosos en el norte a primeras horas y con nubosidad alta durante el resto del día en todas las islas.
La Aemet señala que a primeras horas de la mañana se podrán registrar brumas y nieblas en puntos de la meseta norte y en Galicia, así como algunas nieblas costeras en los litorales del Mediterráneo. En Canarias se espera la entrada de calima desde el este.
Subida de temperaturas
Las temperaturas subirán ligeramente en toda la península y Baleares, excepto en el Cantábrico, donde las máximas descenderán, y en los litorales, donde no se esperan cambios. En Canarias subirán de forma moderada e incluso notable en medianías y cumbres. Las heladas quedarán restringidas únicamente a las cumbres de los Pirineos.
El viento soplará flojo y variable en el interior y en régimen de brisas en los litorales. La Aemet señala que podrá darse alguna racha muy fuerte de levante en el Estrecho. En Canarias el alisio será moderado y, a últimas horas, el viento virará a componente este.
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