El tiempo hoy 17 de abril en España: la Aemet prevé cielos despejados excepto en el Cantábrico y Canarias

Este viernes, 17 de abril, los cielos permanecerán despejados o con pocas nubes en la mayor parte de la Península y en Baleares. Si bien se podrán registrar algunas nubes de evolución por la tarde en zonas de montaña, que podrían dejar algún chubasco aislado, según la previsión de la Aemet.

Solo en el norte se prevén cielos nubosos que podrían dejar alguna llovizna, aunque con poca probabilidad. En Canarias, se esperan cielos nubosos en el norte a primeras horas y con nubosidad alta durante el resto del día en todas las islas.

Previsión del tiempo hoy, 17 de abril, en España RTVE

La Aemet señala que a primeras horas de la mañana se podrán registrar brumas y nieblas en puntos de la meseta norte y en Galicia, así como algunas nieblas costeras en los litorales del Mediterráneo. En Canarias se espera la entrada de calima desde el este.