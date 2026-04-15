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RTVE Play lanza un nuevo canal con lo mejor de 'En Play': Humor, cultura pop y cero aburrimiento para el fin de semana

  • Disponible desde el 17 de abril con emisión de viernes a domingo
  • Una parrilla de videopodcast que mezcla humor, cultura, actualidad y nuevas voces para descubrir contenidos diferentes cada día
RTVE Play lanza un nuevo canal con lo mejor de ‘En Play’
RTVE Play lanza un nuevo canal con lo mejor de ‘En Play’
RTVE Play

Si eres de los que siempre está buscando algo nuevo que ver (y que merezca la pena), apunta esta fecha: viernes 17 de abril. Ese día llega a RTVE Play un nuevo canal dedicado a los contenidos de En Play, con emisión de viernes a domingo y ofreciendo una mezcla de videopodcast, humor, cultura y conversaciones que prometen dar mucho de que hablar.

Aquí hay de todo, pero sobre todo... ¡Personalidad!

Para empezar, Mañana Más es ese programa que no sabes muy bien por dónde va a salir… y justo por eso te quedas. Ángel Carmona capitanea dos horas de música, humor y conversaciones con un equipo tan caótico como encantador. Todo suma: las bromas, las ideas, los invitados y ese punto de improvisación que lo hace único.

Mañana más. En play En Play - Mañana Más - Joaquín Levinton y Abraham Cupeiro

Abraham Cupeiro, el multiinstrumentista del pasado; Joaquín Levinton y su ‘Polvo de estrellas’; Disney según Ana Morgade; Raquel Elices recuerda ‘G...

Mañana más - Joaquín Levinton y Abraham Cupeiro | Ver en RTVE Play - Mañana más. En play | Ver
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También hay espacio para los más curiosos (y los más pequeños) con Un nuevo sendero hasta el manantial, donde Ignatius Farray propone algo poco habitual: parar, pensar y hacerse preguntas. Filosofía, ciencia, arte… todo cabe en un formato que invita a mirar el mundo desde ángulos distintos y, sobre todo, a disfrutar haciéndolo.

Un nuevo sendero hasta el manantial En Play - Un nuevo sendero - Episodio 13: El dibujo infantil con Ana García de la Fuente

Un día Ignatius Farray caminaba sin rumbo y fue a parar a una galería de arte que exponía dibujos infantiles. Movido por la curiosidad entró....

Un nuevo sendero hasta el manantial - Episodio 13 | Ver - Un nuevo sendero hasta el manantial | Ver
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Si lo tuyo son las series, ojo a Cosas de palacio, porque aquí los actores de Valle Salvaje y La Promesa se sueltan el corsé (nunca mejor dicho). Entre decorados y confidencias, comparten secretos de rodaje, anécdotas y responden a lo que realmente quiere saber el público. Sí, ese cotilleo bien entendido que tanto gusta.

Cosas de palacio Cosas de palacio - Episodio 4 - Talentos ocultos

Marga Martínez se une a Miren Arrieta, Ibrahim Al Shami y Sabela Arán para confesar sus mayores secretos y demostrar sus talentos ocultos....

Cosas de Palacio - Episodio 4 | Ver ahora en RTVE Play - Cosas de palacio | Ver
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Para los que disfrutan analizando el mundo (pero sin ponerse intensos), está Menudo cuadro. David Andújar, David Insua y Carlota Corredera se lanzan a diseccionar la actualidad desde la cultura pop, con humor, espíritu crítico y cero ganas de sentar cátedra.

¡Menudo cuadro! En Play En Play - Menudo Cuadro - Episodio 6 - Belén Esteban, ni un golpe más o te bloqueo

A sus 52 años, Belén Esteban está para pocas bromas: "ya no aguanto ni un golpe más, he aguantado muchos en mi vida"....

En Play - Menudo Cuadro - Episodio 6 - Belén Esteban, ni un golpe más o te bloqueo - ¡Menudo cuadro! En Play | Ver
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Y si alguna vez te has preguntado qué está pasando realmente en el universo influencer, Infu-Realismo mágico viene a poner el dedo en la llaga. Lorena Macías charla sin filtros con quienes están dentro del negocio para intentar entender si alguien lleva el volante… o si esto va cuesta abajo y sin frenos.

Influ-Realismo Mágico. En Play En Play - Influ-Realismo mágico - Programa 6 - Dios es viral, con Carlos García Miranda

Dios se ha convertido en viral. Dios vende. O al menos así lo reflejan las redes sociales. Desde el Lux de Rosalía, a la superficialidad que muchas...

En Play - Influ-Realismo mágico - Programa 6 - Dios es viral, con Carlos García Miranda - Influ-Realismo Mágico. En Play | Ver
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El buen rollo continúa con Mi persona favorita, donde Dani Rovira y Arturo González-Campos convierten cada episodio en una conversación de sofá de las que apetece escuchar hasta el final. Invitados que tienen algo que decir, humor, cultura y esa sensación de estar en casa.

Mi persona favorita En Play - Mi persona favorita - Episodio 4 - Cristina Hernández

La persona favorita de este capítulo es la bióloga Cristina Hernández. Con ella, Dani y Arturo charlan sobre naturaleza, setas y otros... animales....

Mi persona favorita – Episodio 4 | Ver ahora en RTVE Play - Mi persona favorita | Ver
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Y para cerrar el combo, Podcast, el podcast: un formato gamberro, creativo y con público en directo, donde puede pasar prácticamente cualquier cosa. Interpretación, música y situaciones inesperadas que lo convierten en uno de esos descubrimientos que luego recomiendas.

Podcast, el podcast Podcast el podcast - Temporada 3 - Se puede volver a decir

¿Habéis alcanzado ya la iluminación? Pues estáis de enhorabuena porque hay tres emprendedores en Bali que os traen un nuevo podcast...

Podcast el podcast - Temporada 3 - Se puede volver a decir | Ver
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Y hay más: el lado "descúbrelo tú" de En Play

Además, el canal es la excusa perfecta para lanzarse a probar otros títulos que quizá todavía no tienes en el radar: Héctor de comer, Literal, Adolescentes, Está el horno para bollos, Entrevista d'Or, Sale como sale y Señoras con visón. Mejor no te contamos demasiado… la gracia es darle al play y dejarte sorprender. En resumen: un canal pensado para picar, probar y quedarte. Porque si algo tiene En Play, es eso: siempre hay algo que te acaba atrapando cuando menos te lo esperas. ¿Te lo vas a perder?

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