RTVE Play lanza un nuevo canal con lo mejor de 'En Play': Humor, cultura pop y cero aburrimiento para el fin de semana

Si eres de los que siempre está buscando algo nuevo que ver (y que merezca la pena), apunta esta fecha: viernes 17 de abril. Ese día llega a RTVE Play un nuevo canal dedicado a los contenidos de En Play, con emisión de viernes a domingo y ofreciendo una mezcla de videopodcast, humor, cultura y conversaciones que prometen dar mucho de que hablar.

Aquí hay de todo, pero sobre todo... ¡Personalidad!

Para empezar, Mañana Más es ese programa que no sabes muy bien por dónde va a salir… y justo por eso te quedas. Ángel Carmona capitanea dos horas de música, humor y conversaciones con un equipo tan caótico como encantador. Todo suma: las bromas, las ideas, los invitados y ese punto de improvisación que lo hace único.

También hay espacio para los más curiosos (y los más pequeños) con Un nuevo sendero hasta el manantial, donde Ignatius Farray propone algo poco habitual: parar, pensar y hacerse preguntas. Filosofía, ciencia, arte… todo cabe en un formato que invita a mirar el mundo desde ángulos distintos y, sobre todo, a disfrutar haciéndolo.

Si lo tuyo son las series, ojo a Cosas de palacio, porque aquí los actores de Valle Salvaje y La Promesa se sueltan el corsé (nunca mejor dicho). Entre decorados y confidencias, comparten secretos de rodaje, anécdotas y responden a lo que realmente quiere saber el público. Sí, ese cotilleo bien entendido que tanto gusta.

Para los que disfrutan analizando el mundo (pero sin ponerse intensos), está Menudo cuadro. David Andújar, David Insua y Carlota Corredera se lanzan a diseccionar la actualidad desde la cultura pop, con humor, espíritu crítico y cero ganas de sentar cátedra.

Y si alguna vez te has preguntado qué está pasando realmente en el universo influencer, Infu-Realismo mágico viene a poner el dedo en la llaga. Lorena Macías charla sin filtros con quienes están dentro del negocio para intentar entender si alguien lleva el volante… o si esto va cuesta abajo y sin frenos.

El buen rollo continúa con Mi persona favorita, donde Dani Rovira y Arturo González-Campos convierten cada episodio en una conversación de sofá de las que apetece escuchar hasta el final. Invitados que tienen algo que decir, humor, cultura y esa sensación de estar en casa.

Y para cerrar el combo, Podcast, el podcast: un formato gamberro, creativo y con público en directo, donde puede pasar prácticamente cualquier cosa. Interpretación, música y situaciones inesperadas que lo convierten en uno de esos descubrimientos que luego recomiendas.