RTVE Play estrena 'Rebobinando' con David Sainz y 'Poco me parece' con Marina Lobo en EN PLAY
- ‘Rebobinando’ se emitirá los lunes por la noche, a partir de hoy, después de ‘Mi persona favorita’
- ‘Poco me parece’, desde este jueves 16 de abril a las 23:10 horas tras ‘La Revuelta'
El canal EN PLAY, de RTVE Play, crece y estrena dos nuevos videopodcast esta semana. En ‘Rebobinando’, David Sainz recupera cada noche del lunes, en una charla con amigos, las películas y series que marcaron su vida. Y en ‘Poco me parece’, Marina Lobo repasará los jueves después de ‘La Revuelta’ lo mejor y peor de la actualidad semanal junto a Fernando Moraño, José Cabrera y Miguel Martín.
‘Rebobinando’, con David Sainz
En este nuevo formato, producido por RTVE Play en colaboración con Diffferent Entertainment, el cine y las series son el eje de conversaciones: hay recuerdos, emociones, experiencias personales y teorías más o menos retorcidas, desde el humor y sin pretensiones de crítica profesional.
El programa tiene invitados recurrentes, amigos del presentador, perfiles creativos y conocidos del ámbito audiovisual y cultural. No se analiza: se discute, se deforma y se invita al espectador a mirar atrás y a reencontrarse con sus propias películas y su propia juventud.
‘Poco me parece’, con Marina Lobo
Marina Lobo presenta y dirige este videopodcast, producción de RTVE Play, que repasa cada jueves, desde su punto de vista y con mucho humor, lo mejor y lo peor de la actualidad semanal. En su mesa camilla estará acompañada por Fernando Moraño, José Cabrera y Miguel Martín.
El cómico jerezano y doble de luces de Gabriel Rufián, José Cabrera, nos traerá noticias a favor del ser humano en estos tiempos distópicos, que no vamos sobrados. Por su parte, Fernando Moraño, el mejor pelo de la escena cultural (con permiso de Oliver Laxe) se anticipará a los negacionismos e imaginará los que están por llegar, mientras que Miguel Martín saldrá cada semana a la calle para para hacer algo que el CIS nunca se atrevió a hacer: preguntar su opinión a la gente.
El éxito de EN PLAY
RTVE Play lanzó el pasado 23 de febrero su nuevo canal EN PLAY, una ambiciosa apuesta estratégica por los contenidos originales de entretenimiento en directo y con más de ocho horas de emisión diarias de lunes a jueves. ‘Rebobinando’ y ‘Poco me parece’ se unen a otros videopodcast como ‘Mi persona favorita’, con Dani Rovira, ‘Un sendero nuevo hasta el manantial’, con Ignatius, ‘Podcast el podcast’, ‘¡Menudo cuadro!’, ‘Influ-Realismo mágico’, ‘Cosas de palacio’… y programas como ‘La retaguardia’, con Inés Hernand, y ‘El recreo’, con Ángela Fernández y Mariang. En las próximas semanas habrá nuevos estrenos.
En menos de dos meses, EN PLAY se ha consolidado como un gran éxito de RTVE Play, tanto en consumo en directo como en VOD, y superando en un 32,3% el promedio semanal de visitantes únicos respecto a la anterior experiencia de Open Play.