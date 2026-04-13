RTVE Play estrena 'Rebobinando' con David Sainz y 'Poco me parece' con Marina Lobo en EN PLAY

El canal EN PLAY, de RTVE Play, crece y estrena dos nuevos videopodcast esta semana. En ‘Rebobinando’, David Sainz recupera cada noche del lunes, en una charla con amigos, las películas y series que marcaron su vida. Y en ‘Poco me parece’, Marina Lobo repasará los jueves después de ‘La Revuelta’ lo mejor y peor de la actualidad semanal junto a Fernando Moraño, José Cabrera y Miguel Martín.

‘Rebobinando’, con David Sainz En este nuevo formato, producido por RTVE Play en colaboración con Diffferent Entertainment, el cine y las series son el eje de conversaciones: hay recuerdos, emociones, experiencias personales y teorías más o menos retorcidas, desde el humor y sin pretensiones de crítica profesional. El programa tiene invitados recurrentes, amigos del presentador, perfiles creativos y conocidos del ámbito audiovisual y cultural. No se analiza: se discute, se deforma y se invita al espectador a mirar atrás y a reencontrarse con sus propias películas y su propia juventud.