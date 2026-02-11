Enlaces accesibilidad
Gafas amarillas, filtro de moda pasado por el ojo de 'Podcast, el podcast'

Tres individuos con gafas amarillas, dos hombres con barba y una mujer con pelo rizado, están frente a un micrófono, posiblemente en un estudio de grabación. El hombre de la izquierda viste un jersey rojo y la mujer uno con diseños geométricos.
Sí, amigos, las gafas con filtro amarillo se han convertido en un auténtico "must-have" de la moda. No importan sus escasas evidencias científicas o de salud visual, si no tienes unas, no eres cool. En el último episodio de Podcast, el podcast, Miguel Campos, Laura del Val y Jorge Yorya hacen un divertido sketch sobre las "gafas amarillas", con una canción de lo más pegadiza.

También hablan de los e-mails románticos de su adolescencia (Yorya no, es demasiado Z para saber de qué va esto), de nombres raros, un pueblo de Burgos y algunas imitaciones truchas de Trump. No te lo pierdas, podcast ya disponible en RNE Audio y RTVE Play.

PODCAST, EL PODCAST DE GIRA: CIUDADES Y FECHAS

La tercera temporada de Podcast, el podcast en RTVE llega con novedades. El espacio de humor dirigido por Miguel Campos, junto a los humoristas Laura del Val y Jorge Yorya se va de gira por España y anuncia fechas. Ya sabes que, a través de la productora Doctor Cerebrus, puedes asistir como público a la grabación del show en sus estudios en Madrid, pero ahora amplían sus directos. Dispuestos a parodiar formatos imposibles, exagerar clichés y llevar el audio a lugares inesperados, la nueva temporada de Podcast, el podcast hará escala en:

  • Valencia (22 de febrero, La Rambleta)
  • Barcelona (10 de abril, Teatro Aquitània)
  • Madrid (12 de abril, Sala Comedia Movistar Arena)

Todos los programas en vídeo y audio, en RTVE

Tienes todos los programas anteriores y los nuevos episodios de la tercera temporada en RNE Audio y RTVE Play. El humor sigue siendo disparatado, rápido y afilado y, como ya ocurrió la pasada temporada con invitados como Galder Varas, Lalachus o Maya Pixelskaya, el trío de humoristas volverá a contar con nuevas caras sorpresa en esta nueva etapa. ¡Ya disponible un nuevo episodio!

¡También en el streaming de Open Play!

Cada miércoles, escucha Podcast, el podcast, en el streaming de Open Play, después de La Revuelta. El nuevo "cajón de sastre" de RTVE Play, con los mejores contenidos de la plataforma, la televisión y el videopodcast. ¿Quieres saber más? Descúbrelo aquí.

