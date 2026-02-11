Gafas amarillas, filtro de moda pasado por el ojo de 'Podcast, el podcast'

Sí, amigos, las gafas con filtro amarillo se han convertido en un auténtico "must-have" de la moda. No importan sus escasas evidencias científicas o de salud visual, si no tienes unas, no eres cool. En el último episodio de Podcast, el podcast, Miguel Campos, Laura del Val y Jorge Yorya hacen un divertido sketch sobre las "gafas amarillas", con una canción de lo más pegadiza.

También hablan de los e-mails románticos de su adolescencia (Yorya no, es demasiado Z para saber de qué va esto), de nombres raros, un pueblo de Burgos y algunas imitaciones truchas de Trump. No te lo pierdas, podcast ya disponible en RNE Audio y RTVE Play.

PODCAST, EL PODCAST DE GIRA: CIUDADES Y FECHAS La tercera temporada de Podcast, el podcast en RTVE llega con novedades. El espacio de humor dirigido por Miguel Campos, junto a los humoristas Laura del Val y Jorge Yorya se va de gira por España y anuncia fechas. Ya sabes que, a través de la productora Doctor Cerebrus, puedes asistir como público a la grabación del show en sus estudios en Madrid, pero ahora amplían sus directos. Dispuestos a parodiar formatos imposibles, exagerar clichés y llevar el audio a lugares inesperados, la nueva temporada de Podcast, el podcast hará escala en: Valencia (22 de febrero, La Rambleta)

(22 de febrero, La Rambleta) Barcelona (10 de abril, Teatro Aquitània)

(10 de abril, Teatro Aquitània) Madrid (12 de abril, Sala Comedia Movistar Arena)