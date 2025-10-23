Laura del Val, Miguel Campos y Jorge Yorja regresan con nueva temporada de 'Podcast el podcast'

Existen podcast para todos los gustos: sobre cocina vegana, pintar miniaturas, hilado y teñido artesanal de lana, cría de hormigas o cultura del vampirismo. ¿Cómo no iba a existir, entonces, un podcast para parodiar programas del universo sonoro (reales o imaginarios)? Pues eso es precisamente Podcast el podcast, un podcast sobre la cultura del podcast pero para el que no hace falta haber oído nunca un podcast. Presentado y dirigido por el humorista Miguel Campos ('La Revuelta') junto a Laura del Val ('Cuánto, cuánto, cuánto’) y Jorge Yorya (‘Efectos especiales') y los efectos de Aaron Aguilera

Podcast el podcast nació a finales de 2023 y desde este año forma parte de la parrilla de RNE Audio. Este 22 de octubre a las 23h lanza su nueva temporada (¡episodio número 53!) como parte del lanzamiento de Open Play. Mantienen un humor disparatado y afilado al que se sumarán, como novedad, tres invitados sorpresa.

En el primer episodio podrás viajar al futuro con las noticias de un día cualquiera de 2035, escucharás un relato subidito de tono a ritmo de discoteca en Relatos eróticos o las rupturas menos tristes en Last Dates.

La primera temporada en RNE Audio tuvo episodios tan redondos como Gazpacho Santamaría, con un último baile con streamings históricos, tips para aprender a escapar, una app para saber si tu comida es sionista y un consejo final: deja de ser un migajero.

Podcast, el podcast no solo se escucha sino que también puedes verlo en RTVE Play y en YouTube. Cada miércoles un nuevo episodio en RNE Audio y los jueves en el resto de plataformas de podcasting.